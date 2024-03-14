تعيين الفائزة بجائزة نوبل للسلام وداد بوشماوي أستاذة لممارسة الدبلوماسيّة في جامعة نيويورك أبوظبي

(MENAFN
- Hanover communications) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مارس 2024: أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تعيين وداد بوشماوي، الفائزة بجائزة نوبل للسلام، أستاذة ممارسة الدبلوماسيّة وحلّ النزاعات، اعتباراً من 1 أبريل. وتشتهر وداد بوشماوي التونسيّة بخبرتها الواسعة في مختلف المجالات كالأعمال التجاريّة الدوليّة والمشاركة المجتمعيّة والتفاوض وإدارة الأزمات وتمكين المرأة.
كانت وداد بوشماوي شخصيّة محوريّة في اللجنة الرباعيّة للحوار الوطنيّ التونسيّ، حيث أدّت دوراً فعّالاً في حصول اللجنة على جائزة نوبل للسلام لعام 2015. وقد أشاد عدد من الأطراف باللجنة الرباعيّة لمساهمتها الحاسمة في تطوير الديمقراطيّة التعدّديّة في تونس، بما في ذلك تنظيم الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، والمصادقة على الدستور التونسيّ عام 2014. وبعد هذه الإنجازات، تولّت دور مبعوث السلام، حيث ساهمت في تعزيز الدور الحاسم للحوار في حلّ الأزمات في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى جهودها من أجل السلام، حقّقت وداد بوشماوي سبقاً سياسيّاً كأوّل امرأة تتولّى رئاسة الاتّحاد التونسيّ للصناعة والتجارة والحرف اليدويّة، حيث أدّت دوراً محورياً في تعزيز الاستثمار والوساطة في النزاعات العمّاليّة. وتشمل مسيرتها المهنيّة أيضاً مناصب قياديّة في العديد من المنظّمات، بفضل خبرتها الواسعة في مجال الأعمال وحلّ النزاعات.
وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: "تتشرّف جامعة نيويورك أبوظبي بانضمام وداد بوشماوي الّتي تولّت مهام تدريس مقرّر دراسيّ حظي بشعبيّة كبيرة هذا العام الدراسيّ، كما يسرني الإعلان عن انضمامها بعد احتفالنا باليوم العالميّ للمرأة مؤخراً، لأنّها ضمن مجموعة سريعة النموّ من النساء الفائزات بجائزة نوبل، وهو تكريم لطالما استحوذ عليه الرجال".
وقال أرلي بيترز، عميد جامعة نيويورك أبوظبي: "إنّ رحلة وداد بوشماوي الرائعة، من تعزيز الديمقراطيّة والسلام في تونس إلى قيادة الحوارات العالميّة حول حلّ النزاعات، تجعلها إضافة لا تقدّر بثمن إلى مجتمعنا الأكاديميّ. ويعزّز قرار تعيينها التزام الجامعة بتوفير تجارب تعليميّة متنوّعة وعميقة من شأنها إعداد طلّابنا لمواجهة التحدّيات الأكثر إلحاحاً في العالم".
تشمل الأوسمة الأكاديميّة والمهنيّة الّتي حصلت عليها الأستاذة وداد درجة الماجستير في الإدارة العامّة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد والعديد من درجات الدكتوراه الفخريّة، وجوائز مرموقة مثل وسام جوقة الشرف ووسام النجم القطبيّ.
يشكّل انضمام وداد بوشماوي إلى جامعة نيويورك أبوظبي تعزيزاً لجهود الجامعة وتفانيها لبناء مجتمع نابض بالحياة ودعمها للباحثين المتميّزين بأبحاثهم وتعليمهم وقدرتهم على إلهام الطلّاب في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وخارجها. تتطلّع الجامعة إلى مساهمات الأستاذة وداد بوشماوي لما تتمتّع به من خبرة في إثراء النسيج الأكاديميّ والثقافيّ للجامعة، حيث ستزوّد الطلّاب وأعضاء هيئة التدريس على حدّ سواء برؤى فريدة في مجالات الدبلوماسيّة والتفاوض والسعي لتحقيق السلام والديمقراطيّة.
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