أجواء رمضانية مميزة في فنادق ومنتجعات جنة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات جنة، عن إطلاق سلسلة من باقات الإفطار الرائعة في مختلف المطاعم التابعة لها وذلك طيلة شهر رمضان المبارك،
مطعم "كوسينا" في فندق "جنة برج السراب" في ابوظبي يعد ضيوفه بقضاء أوقات لا تنسى ضمن أجواء عائلية دافئة تعكس الروح الحقيقية للشهر الفضيل، مقدمًا لهم بوفيه إفطار فاخر يضم تشكيلة من النكهات العربية التقليدية المتمثلة بالمقبلات الباردة والساخنة وأطباق اللحوم والمأكولات البحرية ومنصات الطهو الحية، بالإضافة إلى الحلويات الرمضانية والعالمية الشهية الكفيلة بإرضاء كافة الأذواق
ويتوفر بوفيه الإفطار طيلة أيام شهر رمضان من أذان المغرب وحتى الساعة 9:00 مساءً، بسعر 110 درهم إماراتي للشخص البالغ الواحد، و60 درهم إماراتي للطفل الواحد من عمر 6 سنوات وحتى 12 سنة، والأطفال تحت سن 6 سنوات بالمجان. علاوةً على ما سبق، يحصل نزلاء الفندق والمجموعات على خصم قيمته 25%.
أما مطعم "فيتا" في كلٍّ من "جنة مارينا للشقق الفندقية" و" إيدج كريك سايد"، بدبي , فيقدم لضيوفه بوفيه إفطار لا يضاهى يضمّ ما لذّ وطاب من المأكولات الرمضانية الشهية والتي تشمل طيفاً واسعاً من المقبلات والشوربات والسلطات والأطباق الرئيسية التقليدية، فضلًا عن المشروبات الرمضانية المنعشة، وذلك ضمن أجواء رمضانية منقطعة النظير طيلة أيام شهر رمضان المبارك من أذان المغرب وحتى الساعة 10:00 ليلًا، بسعر 109 درهم إماراتي للشخص البالغ الواحد، و55 درهم إماراتي للطفل الواحد من عمر 6 سنوات وحتى 11 سنة، والأطفال تحت سن 6 سنوات بالمجان. كما يمكن لأصحاب حجوزات الإقامة الطويلة في الفندقين الحصول على خصم نسبته 25% على هذا البوفيه الرائع، أما النزلاء العاديون فيحصلون على خصم نسبته 10%.
يذكر أنّ مجموعة فنادق ومنتجعات جنة تضمّ العديد من الفنادق المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنها فندق "جنة برج السراب" في أبوظبي، و"جنة مارينا للشقق الفندقية " في منطقة مرسى دبي، وفندق "جنة بلايس دبي مارينا" في منطقة مرسى دبي، بالإضافة إلى "منتجع وفلل جنة رأس الخيمة"، و"إيدج كريك سايد" في دبي.
MENAFN14032024003390011655ID1107975774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.