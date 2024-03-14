مجموعة جميرا تُعيّن مديراً عاماً جديداً لفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في الكويت

(MENAFN
- Tales & Heads) أعلنت مجموعة جميرا اليوم عن تعيين نادر نيشابوري في منصب المدير العام لفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في دولة الكويت. ويأتي تعيين نادر بعد أن لفت الانتباه في منصب مدير الفندق الذي أمضى فيه ثلاثة أشهر، وسيعمل على استكمال المسيرة الناجحة للفندق والاستمرار في تقديم التجارب الاستثنائية للضيوف في الكويت.
يتمتع نادر نيشابوري بخبرة كبيرة في مجال الضيافة الفاخرة والعمليات الفندقية في الوجهات العالمية الرئيسية امتدت على مدار أكثر من 13 عاماً، كما يمتلك جميع المؤهلات والمهارات التي تمكنه من تحقيق الكفاءة في عمليات التشغيل وتقديم الخدمات المميزة في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة. وعمل نادر نيشابوري خلال مسيرته المهنية في أهم فنادق مدينة لندن، حيث تميز في عمليات الغرف وخدمات الأطعمة والمشروبات، حتى وصل إلى منصب مدير العمليات في العام 2017. ومنذ انضمامه للعمل في مجموعة جميرا في أغسطس 2022 في منصب مدير فندق جميرا لاوندز، ترك بصمة كبيرة في مجال خدمات الأطعمة والمشروبات، والإيرادات، والعمليات.
وفي هذه المناسبة، قال توماس ماير، الرئيس التنفيذي المؤقت لمجموعة جميرا: "تأتي ترقية نادر نيشابوري إلى منصب المدير العام لفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في إطار التزامنا بتعيين أصحاب الكفاءات داخل المجموعة، فخبرته الواسعة في مجال الضيافة الفاخرة، وسجله الحافل في تلبية تطلعات الضيوف وتحقيق الكفاءة في عمليات تشغيل الفندق، تتوافق مع أهداف استراتيجية مهمة جميرا 2030، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الضيافة الفاخرة في الوجهات الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة. وسيؤدي نادر نيشابوري دوراً محورياً في دفع عجلة نمو فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة وترسيخ مكانته الرائدة، ويسرنا تعيينه في هذا المنصب الجديد ونحن على يقين من قدرته على قيادة الفريق نحو تحقيق طموحات المجموعة".
وتعليقاً على تعيينه، قال نادر نيشابوري: "يشرفني أن أتولى منصب مدير عام فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، ما يمثل بالنسبة لي فرصة فريدة للمساهمة في ترسيخ المكانة الرائدة لأحد أهم المنتجعات الفاخرة المميزة في دولة الكويت. ومع استمرار جهود تطوير علامة جميرا التجارية، سأوظف خبرتي لتقديم تجارب فريدة لضيوفنا".
الجدير بالذكر أنه في ظل قيادة نادر نيشابوري نجح فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة بالفعل في تحقيق إنجازاتٍ مهمة، منها إدخال مفاهيم غير مسبوقة مثل تجربة Dineamation في مطعم بيبر ستيك هاوس، لتعزيز تجربة تناول الطعام باستخدام فنون الطهي والتكنولوجيا. كما حصل تاليس سبا في الفندق تحت قيادته على تصنيف الخمس نجوم المرموق من دليل فوربس للسفر لعام 2024، ليحجز تاليس سبا بذلك مكانة بين أفضل المنتجعات في العالم.
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