SAF: إحدى حلول الحد من انبعاثات قطاع الطيران

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – ستشهد سماء العالم عملياً خلال العقود المقبلة تحليق لضعف عدد الطائرات المتواجد حالياً، حيث من المتوقع أن يصل الطلب على السفر من قبل المسافرين إلى 10 مليارات طلب في العام 2050، ولكن في نفس الوقت ستصل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن الطيران إلى صفر انبعاثات، أو بعبارة أخرى ستجري بعكس اتجاه نمو قطاع الطيران. إن القائد وبطل هذا التغير لا بد أن يكون فاعلاً معروفاً جداً وهو الوقود . إن استثمارات قطاع الطيران تتجه نحو وقود الطيران المستدام، والمعروف باسم FAS،وهو قادم من مصادر متعددة، وينبعث عنه ثاني أكسيد الكربون بنسبة أقل بنسبة 80% مما ينبعث من كيروسين الطائرات (في الصورة أعلاه طائرة بوينغ تتزود بوقود SAF).

إن الغاية من التغيير في مسار نمو انبعاثات ثاني أسيد الكربون هي من أجل أن يتمكن قطاع الطيران من التوصل إلى ما تم الاتفاق عليه في معاهدة باريس في العام 2015، وهو ألا يؤدي الاحترار العالمي إلى ارتفاع الحرارة المتوسطة للكوكب فوق 1.5 درجة مئوية في العام 2022، وهو أحد أعوام الوباء، حيث شهد رحلات طيران 80% أقل من المتوسط الاعتيادي.

وتشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، أنه في العالم 2025 سيتوقف قطاع الطيران عن التسبب بانبعاث 381 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. إن هذه النسبة المئوية ستتغير تدريجياً لكي تنمو مشاركة مصادر الانبعاث الصفرية وتسوية الانبعاثات حتى العام 2050، حيث من المتوقع أن يشكل استخدام وقود الطيران المستدام SAF نسبة 65% من اجمالي انخفاض الانبعاثات في عام يتوقع فيه القطاع أنه سيتم تخفيض الانبعاثات لأكثر من 7.1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

ووفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي فإن انتاج وقود الطيران المستدام قد يصل لإجمالي 8.1 مليار لتر في العام 2025، وهو حجم من المفترض أن يصل إلى 449 مليار لتر في العام 2050. إن الموارد أو المصادر التي تشكل الوقود المستدام SAF متعددة مثل: زيت الطعام المستخدم والنفايات البلدية والنفايات الزراعية والنباتية التي تحتوي على السكريات وغيرها.

ومن أجل الوصول إلى خزانات الطائرات فإن وقود الطيران المستدام SAF بحاجة لتلبية طلب أساسي وهام وهو أنه بحاجة لأن تتوافر به نفس المواصفات والخصائص التي يتمتع بها كيروسين الطائرات، لكي لا تضطر محركات الطائرات إلى التكيف وألا يتم المساس بتشغليها.

Latam: وقود الطيران المستدام يقدم فرصة للبرازيل وللقطاع، ولكنه يحتاج للسياسة الواضحة. لقد قامت الشركة برحلات حيث زودت طائراتها بهذا الوقود.

إن وقود الطيران المستدام SAF متوفر ويتم استخدامه في رحلات الطيران التجارية، ولكن على نطاق منخفض جداَ في مواجهة التحدي والحاجة لجعل القطاع خالي من الكريون. كما أن التكلفة والسعر النهائي هما التحديان الرئيسيان من أجل وضع هذا المنتج قيد التنفيذ. ووفقاً لمديرة الاستدامة لدى شركة طيران LATAM Brasil ليجيا سانتو، لدى الوقود المستدام SAF إمكانيات هائلة لدفع أجندة إزالة الكربون. ولكنها أشارت إلى أن انتاج وقود الطيران المستدام SAF يصل إلى 0.15% من إجمالي الطلب العالمي وأن تكلفته أكبر خمس مرات من تكلفة وقود الطيران الاعتيادي.

ويؤكد استاذ مقرر النقل الجوي والمطارات في كلية البوليتكنيك التابعة لجامعة ساو باولو (Poli/USP)، الطيار جورج إدواردو ليال ميديروس، أن الوقود يشكل 40% تقريباً من تكاليف شركة طيران ما، والذي يكلف وسطياً 3.50 ريال للتر. ويتسع خزان الوقود في طائرات مثل Boeing 737 MAX 8 أو مثل Airbus A320neo إلى ما يقارب 26 ألف لتر من الوقود. حيث تتنافس الطائرتان في نفس القطاع. فطائرة البوينج تتسع إلى ما بين 162 إلى 178 راكباً في الدرجتين. أم Airbus فتتسع من 150 إلى 180 راكباً وفقاً للمواصفات الفنية للمصنعين.

ويقوم قطاع الطيران بالاستثمار في الأبحاث، كما يقوم الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA بالتحفيز على البحث عن نماذج جديدة لطائرات وموارد أخرى للطاقة مثل الطاقة الكهربائية والهيدروجينية، إلا أنها لن تتمكن من تحريك طائرات كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وتقول موديروس:” اليوم لا يمكنك استبدال الطائرة، للطائرة أهمية كبيرة جداً في التنمية الاقتصادية ولن تتوفر تكنولوجيا الهيدروجين أو الكهرباء للطائرات على المدى القصير. هناك اهتمام ب e-vtol ، لكنه لا يزال اهتماماً قليلاً. e-vtol هي رمز بالإنكليزية خاصة بالمركبات الكهربائية ذات الاقلاع والهبوط الشاقولي، وهي طائرات بدأت تجربتها. إحدى الشركات التي تستثمر في هذه القطاع هي شركة Embraer البرازيلية.

وقد قامت كذلك إحدى كبرى الشركات المصنعة للطائرات في العالم وهي بوينج – Boeing بالاستثمار في تكنولوجيات جديدة، سواء في استخدام مواد جديدة أو دينامية الطيران أو تشغيل المحركات. ويؤكد مدير Boeing للسياسات العامة والشراكات في الاستدامة لدول أمريكا الجنوبية والكاريبي، أوتافيو كافاليت، أن التحديات الرئيسية حالياً في القطاع هي تحقيق مبادرات نزع الكريون المتوفرة مثل تجديد الاسطول واستخدام وقود الطيران المستدام SAF.

طائرات أكثر كفاءة

ويضيف كافاليت:“تظهر الارقام بأن الطائرات الجديدة التي تم تسليمها حالياً يمكنها تخفيض ما يقارب من 20% إلى 30% من الانبعاثات بالمقارنة مع أنواع الطائرات القديمة التي حلت محلها. وبالتالي نعم إن تجديد الأسطول هو اجراء هام جداً يجب السعي لتحقيقه في رحلة نزع الكربون من قطاع الطيران” كما يؤكد كافاليت بأنه لن يتم تحقيق نزع الكربون إلا إذا توحدت الأطراف المهتمة بهدف تحقيقه، وهذه الاطراف تشمل أكاديميات وحكومات وشركات طاقة وشركات الطيران التي تتعافى من جهتها من تأثيرات وباء كورونا الذي شَلَّ القطاع في العام 2020.

شركة Latam تستخدم ضمن أسطولها طائرات Airbus و Boeing مثل A319 و A321 و A320، حيث إن هذه الطائرات مكرسة للرحلات المحلية الداخلية أو مسافات ضمن أمريكيا الجنوبية. أما النماذج الكبيرة من Boeing مثل 767 و777 و787 تستخدم لتنفيذ الرحلات ذات المسافات الطويلة. ويقول ساتو أن الشركة تستثمر باستمرار في تجديد الاسطول، وأن النماذج الأكثر فعالية لديها استهلاك أقل من الوقود بنسبة 25%، وأن 15 طائرة جديدة كانت قد وصلت في العام 2023 للتشغيل في البرازيل، 7 طائرات A321neo و8 A320neo (“neo” هو رمز يشير إلى تحديث في عائلة الطائرات التي أطلقتها شركة Airbus في العام 2014 وتعني (خيار جديد من المحركات).

ويؤكد ساتو قائلاً:“إن أسطول الطائرات كونه الاحدث في السوق، فهو جاهز للطيران باستخدام وقود الطيران المستدام، طالما أن الوقود المستدام متاح لقطاع الطيران وبأسعار معقولة. بالإضافة لذلك نحن نعمل مع نموذج drop-in، وبالتالي لسنا بحاجة لإجراء تغييرات هيكلية في طائراتنا لنتمكن بالطيران باستخدام الوقود المستدام”.

غوميس من الاتحاد الوطني للصناعات: يوفر الوقود المستدام إمكانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن يوجد تحديات

لقد كانت الشركة قد استخدمت الوقود المستدام في رحلاتها فيقول:” كنا قد أعلنا في العام 2022 التزامنا بالبحث عن تشغيل 5% من الوقود المستدام في عملياتنا حتى العام 2030، على أن يكون انتاجه في أمريكا الجنوبية إلزامياً. وفي آذار / مارس 2023 قمنا بأول رحلة طيران دولية للشحن باستخدام الوقود المستدام حيث وصلنا بين اسبانيا وأمريكا الشمالية. وفي تموز/يوليو الماضي استلمنا من Airbus طائرة A320neo والتي استخدمت 30% من وقودها كوقود مستدام خلال رحلة تسليم بين (تولوزي وفورتاليزا). وفي تشرين الاول/أكتوبر، قامت طائرة من نوع A321neo معبئة بالوقود المستدام بنسبة 49% (برحلة بين هامبورغ وفورتاليزا). إنها مؤشرات بأننا قد أظهرنا للسوق بأن هناك طلب واهتمام في الحصول على الوقود المستدام ذي الجودة العالية على نطاق واسع وضمن المعايير الفنية المطلوبة” تقع تولوز في فرنسا وهامبورغ في ألمانيا.





لكن مسألة التكلفة، كما يقول ساتو أساسية لاستدامة القطاع. يقول:“يتمثل أحد التحديات الرئيسية في أن لا يزيد النمو المستدام للطيران في التكاليف إلى حد منع وصول الناس إلى النقل الجوي أو الحد من الاتصال في بلد مثل البرازيل ذي الأبعاد القارية”. وهي تدعو إلى إنشاء إطار تنظيمي لإزالة الكربون من القطاع واليقين القانوني للاستثمارات والحوافز والضرائب“الكافية”.

إمكانات البرازيل

يُقَدر مدير التكنولوجيا في الاتحاد الوطني للصناعة CNI، جيفرسون غوميس بأن الوقود المستدام هو إحدى الطرق المؤدية إلى نزع الكربون من قطاع الطيران وأن هناك أماكن تمتلك حقاً إمكانات هائلة لإنتاج وتصدير هذا الوقود.

متحدثاً عن إمكانات هذه الحدود الجديدة لصالح الاستدامة قال غوميس:” ، هل يمكننا نستخدم السيزال كمزود للوقود المستدام SAF في المناطق النائية الشمالية الشرقية ؟ إنها مقامرة نعم. وهناك الفقر الهائل والضعف الاجتماعي الكبير والأداء الاقتصادي الضعيف، ولكن المورد وفير. التضاريس جيدة ووفرة كبير للطاقة الشمسية. يمكنك انتاج الوقود المستدام، كما يمكنك صنع وقود لصنع الهيدروجين. كما يمكنك استخدام نفس المنطق للأسمدة النيتروجينية. فإذا كان السوق سيئةً بالنسبة للوقود المستدام، فلديك خيار آخر من الاسواق انطلاقاً من تلك السوق“.

ويضيف غوميس مُقَيماً:” هناك أماكن لا يمكنها توفير المواد الخام بشكل وافر أو حتى أن يتوفر لديها المنتج بشكل فوري. أعتقد أن الوقود المستدام هو حل مذهل، ولكنه سيبقى دائماً نسبياً. لأن انتاج الكيروسين العادي ذي تكلفة منخفضة جداً”.

ويشير ساتو من ناحيته إلى دراسة تؤكد بأن البرازيل لديها القدرة على انتاج الوقود المستدام الكافي لتلبية الطلب الداخلي وأن يصبح هذا المنتج كذلك لاعب هام في سوق الصادرات.

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