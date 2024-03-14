التضخم المتصاعد يواجه روسيا قبيل الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
) تواجه روسيا وضعاً متزايد التفاقم في التضخم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية, وكشفت البيانات التي أصدرتها وكالة الإحصاءات الوطنية روسستات يوم الأربعاء الموافق 13 مارس, أن التضخم ارتفع إلى 7.7 بالمئة على أساس سنوي في شهر فبراير, ويأتي هذا التسارع بعد فترة استقرار في يناير 2024، حيث بقي التضخم عند 7.4 بالمئة سنوياً، متطابقاً مع الأرقام من ديسمبر 2023, ويلاحظ هذا التحول عن الأشهر السابقة التي شهدت زيادة مستمرة في معدلات التضخم.
وعلى الرغم من تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين خلال حملته الانتخابية بأن الاقتصاد الروسي قد أظهر مقاومة ضد العقوبات الغربية بسبب النزاع في أوكرانيا، إلا أن ارتفاع الأسعار يظل قلقاً رئيسياً للسكان, ويؤثر الجمع بين العقوبات وانخفاض قيمة الروبل مقارنة بالعملات الرئيسية مثل الدولار واليورو بشكل ملحوظ على قوة شراء المواطنين الروس.
كما أعاد البنك المركزي الروسي تأكيد التزامه بمكافحة التضخم كهدف أساسي نظراً للتحديات الاقتصادية المتزايدة مثل التضخم وتخفيض قيمة العملة، ويؤكد هذا التركيز الثابت خطورة مشكلة التضخم التي تواجه روسيا، خاصة مع اقتراب البلاد من انتخابات رئاسية حاسمة.
كذلك يسلط التناقض بين ارتفاع التضخم والديناميات السياسية الضوء على تعقيد الوضع الاقتصادي في روسيا, ومع مواجهة البلاد لضغوط التضخم، تكتسب الانتخابات القادمة أهمية إضافية، مع احتمال تأثير القلق الاقتصادي على مواقف الناخبين وأجندات السياسات في المستقبل.
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