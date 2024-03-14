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هزة أرضية بقوة 5.3 درجة في الجبل الأسود

3/14/2024 3:09:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في الجبل الأسود.
وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 03:06 اليوم الأربعاء على بعد 76 كيلومترا شمال غربي عاصمة البلاد بودغوريتسا التي يقطنها 236 ألف نسمة.
وأضاف البيان أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات.

RT

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