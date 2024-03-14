هزة أرضية بقوة 5.3 درجة في الجبل الأسود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عن تسجيل هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في الجبل الأسود.
وجاء في بيان صدر عن المركز أنه تم تسجيل الهزة في الساعة 03:06 اليوم الأربعاء على بعد 76 كيلومترا شمال غربي عاصمة البلاد بودغوريتسا التي يقطنها 236 ألف نسمة.
وأضاف البيان أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات.
RT
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