آبل تحذر مستخدمي آيفون من عادة خاطئة تعرضهم للإصابة

MENAFN - Al Wakeel News)كشف أحد خبراء التقنية عن العادة الخاطئة التي تتسبب بإصابة أغلب مستخدمي هواتف آيفون عند قيامهم بها، بالرغم من تحذير الشركة والخبراء ضرورة تجنبها، بحسب موقع ذي صن .



نشر سكوت بولدرمان نجم التقنية على منصة تيك توك مقطع فيديو يذكر المستخدمين بنصائح آبل الرسمية حول سبب خطورة القيام بشحن هاتفك في السرير طوال الليل.



وقال بولدرمان في مقطع انتشر على نطاق واسع "أصدرت شركة آبل تحذيرا بشأن شحن جهاز آيفون الخاص بك طوال الليل" وأضاف "وقد لفت هذا انتباهي، لأنني أقوم بشحن هاتفي طوال الليل، واعتقدت أن معظم الناس يفعلون ذلك".



ويوضح بولدرمان "لكن القلق في الواقع يتعلق بمكان وجود الهاتف أثناء الشحن. من المهم أن يحصل الهاتف على تهوية، وإذا كان لديك هاتف بجوار السرير متصلا بالكهرباء وقع تحت الأغطية، أو انتهى به الأمر تحت وسادتك بدون تهوية، فعندها يمكن أن يسبب إصابة"



ولكن هذا ليس كل شيء -يتابع سكوت في مقطع الفيديو- فسلك الشحن نفسه يمكن أن يؤذيك أيضا، إذا كان السلك يمر من خلال السرير، فقد يتسبب في إصابتك أثناء النوم، وربما لا تدرك ذلك".



ويقول بولدرمان "لذا فإن خلاصة القول هي أنك تريد التأكد من أن هاتفك ليس معك في السرير، وهذا ليس مقتصرا على أجهزة الشحن الرخيصة أو المقلدة، فقد وجدوا أيضا أن هذه المشكلة ستكون حتى مع الأسلاك المرفقة بهاتفك الأصلي من المصنع، لذا لا تضع الهاتف معك في السرير".

وتكرر مذكرة الدعم الرسمية لشركة آبل هذه التحذيرات. إذ حذرت الشركة المستخدمين من وضع أجهزة آيفون الخاصة بهم في أي مكان على السرير أثناء الشحن.



وأوضحت شركة آبل في مذكرة للدعم الفني "لا تنام وبجانبك جهاز أو محول طاقة أو شاحن لاسلكي، أو تضعه تحت بطانية أو وسادة أو جسمك عندما يكون متصلا بمصدر طاقة".



وتضيف المذكرة "احتفظ بجهاز آيفون ومحول الطاقة وأي شاحن لاسلكي في منطقة جيدة التهوية أثناء الاستخدام أو الشحن" "تجنب ملامسة كابل الشحن والموصل للجلد لفترة طويلة عندما يكون كابل الشحن متصلا بمصدر طاقة، لأنه قد يسبب عدم الراحة أو الإصابة".



الجزيرة