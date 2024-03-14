الاحتلال يداهم منزلا في أريحا ويعتقل عدة فلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت قناصة في عدة أماكن بمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن جيش الاحتلال داهم أحد المنازل واعتقل عدة فلسطينيين.
كما اعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابا فلسطينيا في قرية البرج قرب دورا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية.
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