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الاحتلال يداهم منزلا في أريحا ويعتقل عدة فلسطينيين

3/14/2024 3:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت قناصة في عدة أماكن بمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.


وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن جيش الاحتلال داهم أحد المنازل واعتقل عدة فلسطينيين.


كما اعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابا فلسطينيا في قرية البرج قرب دورا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية.

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