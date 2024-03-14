تعرفوا إلى الكلبة 'ميغان'.. غيرت حياة طفل مصاب بالتوحد في بريطانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف طفل مصاب بالتوحد ويبلغ من العمر 12 عامًا كيف تغيرت حياته تمامًا بعد أن انضمت كلبته "ميغان" إلى العائلة.
وكان "توماس جيمس" البريطاني، يعاني في السابق من اضطراب فرط الحركة، نقص الانتباه، صعوبة القراءة والحساب وضعف الذاكرة قبل ذهابه إلى المدرسة من جراء التوحد.
وقال جيمس إن حياته تغيرت تمامًا بعد التعرف على الكلبة الصغيرة البالغة من العمر عامين، والتي ترافقه إلى المدرسة، حتى أثناء دروس التربية البدنية وأوقات تناول الغداء.
وعندما يواجه جيمس أي موقف صعب، تقدم له ميغان استجابات ملموسة وفرصة للاحتضان، ما يساعده على التأقلم.
وقالت والدة جيمس، "راشيل"، إن ميغان سمحت له بأن يعيش حياة طبيعية لأول مرة، وهذا يعني أنه يستطيع تناول الطعام في المطاعم والذهاب للتسوق، ما كان يجده في السابق مرهقًا للغاية.
وتقوم الكلاب المدربة بمهام خاصة للتخفيف من الآثار السلبية للتوحد، مثل العثور على مَخرج أو التنبيه إلى خلل التنظيم العاطفي.
لبنان 24
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