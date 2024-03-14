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تعرفوا إلى الكلبة 'ميغان'.. غيرت حياة طفل مصاب بالتوحد في بريطانيا

3/14/2024 3:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف طفل مصاب بالتوحد ويبلغ من العمر 12 عامًا كيف تغيرت حياته تمامًا بعد أن انضمت كلبته "ميغان" إلى العائلة.

وكان "توماس جيمس" البريطاني، يعاني في السابق من اضطراب فرط الحركة، نقص الانتباه، صعوبة القراءة والحساب وضعف الذاكرة قبل ذهابه إلى المدرسة من جراء التوحد.


وقال جيمس إن حياته تغيرت تمامًا بعد التعرف على الكلبة الصغيرة البالغة من العمر عامين، والتي ترافقه إلى المدرسة، حتى أثناء دروس التربية البدنية وأوقات تناول الغداء.


وعندما يواجه جيمس أي موقف صعب، تقدم له ميغان استجابات ملموسة وفرصة للاحتضان، ما يساعده على التأقلم.


وقالت والدة جيمس، "راشيل"، إن ميغان سمحت له بأن يعيش حياة طبيعية لأول مرة، وهذا يعني أنه يستطيع تناول الطعام في المطاعم والذهاب للتسوق، ما كان يجده في السابق مرهقًا للغاية.


وتقوم الكلاب المدربة بمهام خاصة للتخفيف من الآثار السلبية للتوحد، مثل العثور على مَخرج أو التنبيه إلى خلل التنظيم العاطفي.

لبنان 24

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