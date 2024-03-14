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الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية أوكرانية خطط عناصرها لتسميم العسكريين الروس

3/14/2024 3:09:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فكك الأمن الروسي خلية إرهابية أوكرانية خطط عناصرها بتوجيه من استخبارات كييف لتسميم العسكريين الروس بمواد كيميائية، حاولوا دسّها في أطعمة المشاركين بالعملية العسكرية في أوكرانيا.


وجاء في بيان الأمن الفدرالي الروسي: "كشفت أجهزتنا في مدينة سان بطرسبورغ نشاط خلية تابعة لتنظيم "الفيلق التطوعي الروسي" الأوكراني، خطط عناصرها بتوجيه من استخبارات كييف لتسميم المشاركين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمواد كيميائية شديدة السّمية، حاولوا دسها في شحنة من الأطعمة والمستلزمات التي تجمع بمبادرات تطوعية".


كما لفت البيان إلى أن عناصر الخلية حاولوا تنفيذ هجمات إرهابية على مرافق البنية التحتية الحيوية في بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد.

RT

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