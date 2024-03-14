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صندوق النقد الدولي يطلق عملية تسمية مدير عام جديد مع قرب انتهاء ولاية غورغييفا

3/14/2024 3:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن صندوق النقد الدولي ، مساء الأربعاء ، إطلاق عملية تعيين مدير عام جديد له مع قرب انتهاء ولاية البلغارية كريستالينا غورغييفا في 30 أيلول المقبل 2024 ، بحسب واشنطن تايمز .

وقال الصندوق ومقره في واشنطن ، في بيان ، إن هذه العملية ستستمر حتى نهاية نيسان المقبل , ويجب أن تجري على أساس مبدأ "الاختيار المفتوح والشفاف والقائم على الجدارة".
وتنطلق عملية الترشيح الخميس القادم ، مع فترة تقديم مدتها ثلاثة أسابيع تستمر حتى الثالث من نيسان المقبل .

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