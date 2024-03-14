شاهد تساقط حبات برد أكبر من كرة 'البيسبول' في الارجنتين

شاهد تساقط حبات برد أكبر من كرة 'البيسبول' في الارجنتين
التاريخ
3/14/2024 3:09:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لحبات البرد في الأرجنتين.
وأظهرت اللقطات المتداولة حبات البرد التي سقطت على شوارع الأرجنتين، حيث قام الناس بالتقاطها وجمعها لتبدو وكأنها أكبر من كرة بيسبول.
لبنان 24
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