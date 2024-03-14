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شاهد تساقط حبات برد أكبر من كرة 'البيسبول' في الارجنتين

3/14/2024 3:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لحبات البرد في الأرجنتين.


وأظهرت اللقطات المتداولة حبات البرد التي سقطت على شوارع الأرجنتين، حيث قام الناس بالتقاطها وجمعها لتبدو وكأنها أكبر من كرة بيسبول.

لبنان 24

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