ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالقهوة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول القهوة قبل وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تسببها للجسم عند استهلاكها على الريق.مخاطر كسر الصيام بالقهوة



1- ارتجاع المريء

شرب القهوة على الريق يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، لأن الكافيين المتوفر بها يتسبب في زيادة حمض المعدة وارتخاء الصمام المعدي المريء.



2- التوتر والقلق

يمتص الجسم القهوة بشكل أسرع عند تناولها على معدة فارغة، مما يؤدي إلى زيادة فعالية الكافيين، الذي يؤدي إلى الانفعال والشعور بالتوتر والقلق.



3- ارتفاع ضغط الدم

للقهوة على الريق تأثيرات سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن الامتصاص السريع للكافيين يسفر عن ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.



4- التعب

كسر الصيام على القهوة المحلاة بالسكر الأبيض قد يمنح الجسم دفعة كبيرة من الطاقة، لكن سرعان ما تتبعها حالة من التعب والخمول، نتيجة لاضطراب مستويات الجلوكوز بالدم.



5- الجفاف

تناول القهوة على الريق بعد فترة طويلة من الانقطاع عن شرب الماء قد يعرض الجسم لخطر الجفاف، ويرجع السبب إلى الخصائص المدرة للبول التي يتسم بها الكافيين.

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