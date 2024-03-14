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ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالقهوة؟

3/14/2024 3:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتاد بعض الأشخاص على تناول القهوة قبل وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تسببها للجسم عند استهلاكها على الريق.
مخاطر كسر الصيام بالقهوة


1- ارتجاع المريء
شرب القهوة على الريق يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، لأن الكافيين المتوفر بها يتسبب في زيادة حمض المعدة وارتخاء الصمام المعدي المريء.


2- التوتر والقلق
يمتص الجسم القهوة بشكل أسرع عند تناولها على معدة فارغة، مما يؤدي إلى زيادة فعالية الكافيين، الذي يؤدي إلى الانفعال والشعور بالتوتر والقلق.


3- ارتفاع ضغط الدم
للقهوة على الريق تأثيرات سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن الامتصاص السريع للكافيين يسفر عن ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.


4- التعب
كسر الصيام على القهوة المحلاة بالسكر الأبيض قد يمنح الجسم دفعة كبيرة من الطاقة، لكن سرعان ما تتبعها حالة من التعب والخمول، نتيجة لاضطراب مستويات الجلوكوز بالدم.


5- الجفاف
تناول القهوة على الريق بعد فترة طويلة من الانقطاع عن شرب الماء قد يعرض الجسم لخطر الجفاف، ويرجع السبب إلى الخصائص المدرة للبول التي يتسم بها الكافيين.

الكونسلتو

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