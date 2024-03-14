الزعيم الكوري الشمالي يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الرئيس كيم جونغ أون قاد بنفسه دبابة قتالية جديدة خلال مناورات أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات التي تجريها سنويا واشنطن وسيول.
وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحيّة وأشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقا للمصدر نفسه.
وقالت الوكالة إنّه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبّابات "ركب دبابة قتالية رئيسية من النوع الجديد، وقاد الدبابة بنفسه".
وجرت هذه التدريبات عشية اختتام سيول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة "درع الحرية".
وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بين سيول وواشنطن تدريبات على غزو محتمل لأراضيها.
RT
MENAFN14032024000208011052ID1107975570
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.