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الزعيم الكوري الشمالي يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

3/14/2024 3:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الرئيس كيم جونغ أون قاد بنفسه دبابة قتالية جديدة خلال مناورات أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات التي تجريها سنويا واشنطن وسيول.


وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحيّة وأشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقا للمصدر نفسه.
وقالت الوكالة إنّه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبّابات "ركب دبابة قتالية رئيسية من النوع الجديد، وقاد الدبابة بنفسه".
وجرت هذه التدريبات عشية اختتام سيول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة "درع الحرية".
وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بين سيول وواشنطن تدريبات على غزو محتمل لأراضيها.

RT

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