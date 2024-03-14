مزحة تحولت إلى كارثة كبيرة بسبب 3 فتيات في أمريكا - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت 3 فتيات تحت سن 12 عامًا في ضرر بمجمع سكني، وفقًا لتقرير حادث صادر عن إدارة شرطة مقاطعة ريتشلاند الأمريكية، الذي أشار إلى أن الفتيات أشعلن حرائق صغيرة من أجل "المرح" في شقق هولوز، مساء يوم الأحد.
وقال أوبري جنكينز من إدارة الإطفاء في مدينة كولومبيا، إن الحريق تسبب في أضرار بالمباني بقيمة 600 ألف دولار و180 ألف دولار لممتلكات الناس.
لبنان 24
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