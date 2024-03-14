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مزحة تحولت إلى كارثة كبيرة بسبب 3 فتيات في أمريكا - صورة

3/14/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت 3 فتيات تحت سن 12 عامًا في ضرر بمجمع سكني، وفقًا لتقرير حادث صادر عن إدارة شرطة مقاطعة ريتشلاند الأمريكية، الذي أشار إلى أن الفتيات أشعلن حرائق صغيرة من أجل "المرح" في شقق هولوز، مساء يوم الأحد.

وقال أوبري جنكينز من إدارة الإطفاء في مدينة كولومبيا، إن الحريق تسبب في أضرار بالمباني بقيمة 600 ألف دولار و180 ألف دولار لممتلكات الناس.




لبنان 24

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