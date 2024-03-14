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7 إصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

3/14/2024 3:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، وتم ضبط عدد من المخالفات على طرق خارجية.
وقال الحمود خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي ولا إصابات.
وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة ما قبل محطة الزميل نتج عنه اصابة واحدة متوسطة وتم اسعافها إلى مستشفى اللطرون العسكري.
وأوضح الحمود أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على تقاطع شارع المية باتجاه المفرق نتج عنه 4 اصابات متوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة بالقرب من جسر خو باتجاه المفر نتج عنه اصابتين وتم اسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.













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