كيف تتجنب الخمول بعد الافطار في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ما سبب الخمول الذي يشعر به الكثير بعد الإفطار مباشرة؟ وطرق التغلب عليه؟

يجيب الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الإقليمي للتغذية بمنظمة الصحة العالمية على التساؤلات السابقة .



وقال الجوالدة إن الخمول الذي يشعر به الكثير عقب الإفطار يرجع إلى الصيام لأكثر من 15 ساعة متواصلة ثم الإفطار مرة واحدة بتناول كميات كبيرة من الطعام مما يؤدي الى هذه الحالة من الخمول.

وأضاف: لذلك يجب ادارة عملية الافطار بالبدء بتناول التمر وطبق شوربة ثم يتم وقف الاكل والصلاة وبعدها يتم تناول الوجبة الرئيسية ويكون الفرق بينهما 20 دقيقة وهي المدة التي يحتاجها الجسم للشعور بالشبع ومن ثم يجب الأكل بتأني وبكميات معقولة حتى لا يحدث الخمول والكسل.

وأوضح أن الأكل مباشرة بعد الأذان مع الجوع بشراهة وبكميات كبيرة لا يؤدي الى الشعور بالشبع وبالتالي لا يستفيد الجسم من الأكل، ويؤدي الى الخمول ولا يخفض ذلك الوزن طوال رمضان وتكون نتائجه عكسية ويتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة بدلا من الحماية منها ومن ثم لا يجب تناول وجبة الإفطار مرة واحدة.

الكونسلتو