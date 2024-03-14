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ارتفاع أسعار النفط عالميا

3/14/2024 3:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- واصل النفط مكاسبه في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية مما يشير إلى تعزيز الطلب، كما عزز الأسعار اضطراب الإمدادات المحتمل في أعقاب هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية.
وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات، بما يعادل 0.12%، إلى 84.13 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات، أو 0.9% إلى 79.79 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان نحو 3% إلى أعلى مستوى في 4 أشهر أمس الأربعاء بفضل توقعات بزيادة الطلب الأميركي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

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