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ارتفاع التضخم في روسيا إلى 7.7% خلال شباط على أساس سنوي

3/14/2024 3:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسارع معدل التضخم في روسيا في شباط ليبلغ 7.7% على أساس سنوي، وفق الأرقام الصادرة الأربعاء عن وكالة الإحصاء الوطنية "روستات".
في كانون الثاني 2024، استقر التضخم عند 7.4% على أساس سنوي، كما كان الحال في كانون الأول 2023، بعد 7 أشهر من الزيادة المستمرة، وفق أرقام روستات. وتهدف السلطات إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4%.
وتأتي أرقام شباط قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. خلال حملته الانتخابية، أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا أن النشاط الاقتصادي قاوم العقوبات الغربية المفروضة ردا على الهجوم على كييف.

لكن لا يزال ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تتأثر قدرته الشرائية بالعقوبات وبسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.
لعدة أشهر، جعل البنك المركزي الروسي مكافحة التضخم محور اهتمامه الرئيسي.

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