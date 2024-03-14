ارتفاع التضخم في روسيا إلى 7.7% خلال شباط على أساس سنوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسارع معدل التضخم في روسيا في شباط ليبلغ 7.7% على أساس سنوي، وفق الأرقام الصادرة الأربعاء عن وكالة الإحصاء الوطنية "روستات".
في كانون الثاني 2024، استقر التضخم عند 7.4% على أساس سنوي، كما كان الحال في كانون الأول 2023، بعد 7 أشهر من الزيادة المستمرة، وفق أرقام روستات. وتهدف السلطات إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4%.
وتأتي أرقام شباط قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. خلال حملته الانتخابية، أكد الرئيس فلاديمير بوتين مرارا أن النشاط الاقتصادي قاوم العقوبات الغربية المفروضة ردا على الهجوم على كييف.
لكن لا يزال ارتفاع الأسعار أحد المخاوف الرئيسية للشعب الروسي الذي تتأثر قدرته الشرائية بالعقوبات وبسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.
لعدة أشهر، جعل البنك المركزي الروسي مكافحة التضخم محور اهتمامه الرئيسي.
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