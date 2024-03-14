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ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8% خلال شباط

3/14/2024 3:09:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بلغ المؤشر القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية 1.8% في شهر شباط 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023، ليواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي. وهو أعلى مستوى منذ آب الماضي.
وجاء معدل التضخم أعلى من شهر كانون الثاني السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6%.

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