ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8% خلال شباط

ارتفاع التضخم السنوي في السعودية إلى 1.8% خلال شباط
التاريخ
3/14/2024 3:09:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بلغ المؤشر القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية 1.8% في شهر شباط 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023، ليواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي. وهو أعلى مستوى منذ آب الماضي.
وجاء معدل التضخم أعلى من شهر كانون الثاني السابق، على أساس سنوي حيث سجل 1.6%.
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