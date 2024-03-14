في المعسكر الأول.. رسائل قوية من التوأم للاعبي منتخب مصر

وجه التوأم حسام وإبراهيم حسن، مسؤولي منتخب مصر الأول، رسائل قوية للاعبي الفراعنة، على هامش انطلاق المعسكر الأول للمنتخب تحت قيادتهما، منذ توليهما المسؤولية الفنية قبل عدة أسابيع.

وعقد حسام حسن المدير لفني لمنتخب مصر، اجتماعاً مع اللاعبين بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال علام في بداية الجلسة إنه يثق في قدرة الجهاز الفني الحالي واللاعبين على تحقيق آمال وطموحات المصريين في البطولات المقبلة، موضحاً أن اتحاد الكرة سيعمل جاهداً على توفير جميع متطلبات المنتخب.

ومن جانبه، قال حسام حسن أن مصر تستحق الأفضل ورفع اسم المنتخب عاليًا في المحافل الدولية، وهذا لن يأتي إلا بالجهد والعرق، مؤكداً أن باب المنتخب مفتوح للجميع ولمن يبذل قصارى جهده، وشدد على ضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق الألقاب في الفترة المقبلة.

وطلب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، من لاعبي منتخب مصر عقب ترحيبه بهم، ضرورة بذل قصارى جهدهم وإعادة هيبة اسم منتخب بلادهم مرة أخرى، وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود من الجميع لتحسين صورة المنتخب وإسعاد الشعب المصري، خاصة أن منتخب مصر لم يحقق أي بطولات منذ عام 2010.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نيوزيلندا 22 مارس الجاري بالقاهرة، ضمن فعاليات الدورة الرباعية الودية، ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا أحد أيام 25 أو 26 من الشهر نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز