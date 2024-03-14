حقيقة تعرض اتحاد الكرة المصري للنصب بشأن مشاركته في البطولة الرباعية

أثار الاتحاد المصري لكرة القدم جدلاً كبيرًا، بعد قراره باستضافة البطولة الرباعية التي كان مقررًا إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وترددت أنباء حول تعرض الاتحاد المصري لكرة القدم للنصب، من جانب الشركة المنظمة لهذه البطولة بداعي أن الشركة وهمية.

وكشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تعرض الاتحاد لعملية نصب من إحدى شركات التسويق الوهمية، حيث قال في تصريحات لقناة "صدى البلد": "اتحاد الكرة تعرض لاتهامات منذ الإعلان عن استضافة البطولة في مصر، وقيل إننا تعرضنا للنصب من إحدى الشركات، وهذا الأمر غير صحيح".

وتابع: "ما حدث أن إحدى الشركات تواصلت مع المنتخبات الأربعة لإقامة دورة ودية بالإمارات، وبالفعل حصلنا على مقدم التعاقد مثل منتخب تونس الذي استلم مقدم التعاقد الخاص به أيضًا".

وأوضح: "الشركة لم تستطع أن تفي ماليًا بباقي المستحقات المالية للمنتخبات الأخرى المشاركة، بجانب الإقامة والانتقالات".

وأضاف: "نسعى لتحقيق أقصى استفادة للجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن، لذلك تواصل الاتحاد مع المنتخبات نفسها لاستضافة البطولة بالقاهرة، وهو ما تم بالفعل".

وأردف: "فضلنا الاستفادة بفترة التوقف واستغلال الأجندة الدولية لكي نمنح الجهاز الفني الفرصة على التعرف أكثر على اللاعبين، وستقام البطولة في موعدها المعلن مسبقًا في العاصمة الإدارية وسوف تكون بمثابة دعاية لمصر".

وعلم "البيان"، أن اتحاد الكرة المصري طالب الشركة التي اتفق معها على خوض البطولة بإرسال باقي المستحقات المالية الخاصة بمشاركة منتخب مصر بجانب تذاكر الطيران وبعض الأمور الأخرى الخاصة بترتيبات الإقامة والتدريبات، إلا أن الاتحاد فوجئ بعدم وجود رد.

وفي نفس الوقت، تكرر الأمر مع الاتحادات المشاركة في البطولة، وبالتالي لجأ الاتحاد المصري إلى فكرة استضافة البطولة في القاهرة، وهو ما حدث بالفعل وتم التوصل لاتفاق حول إقامتها بالقاهرة بنفس النظام والشروط.

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