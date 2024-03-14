2.47 مليون زائر لـ«دبي التجاري العالمي» خلال 2023

كشف مركز دبي التجاري العالمي، المركز العالمي الرائد في صناعة الفعاليات والمعارض عن نتائجه لعام 2023 التي تميزت بأداء استثنائي، ليسلط بذلك الضوء على النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده دبي ومكانتها كمنصة عالمية قوية لتمكين الأعمال وتعزيز التجارة.

واستقبل مركز دبي التجاري العالمي، الذي يحتضن قائمة متنوعة من الفعاليات التجارية، 2.47 مليون مشارك في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% في عدد الزيارات مقارنة بالعام السابق. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالزخم في عدد فعّاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعّاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغت 301 فعالية، ليعكس بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 23% على أساس سنوي، ويقدم رؤية مشرقة لمستقبل دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والتجارة.

وتؤكد الزيادة الملحوظة في عدد الزوار قوة وتنوع أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي، حيث ضمت 107 معرضاً ومؤتمراً خاصاً بالجمعيات العالمية والعديد من القطاعات الحيوية. وقد استقطبت هذه الفعاليات مجتمعة 1.56 مليون مشاركاً، محققةً زيادة كبيرة بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق. وشارك في تلك الفعاليات أكثر من 722,000 مشاركاً دولياً، لتحقق بذلك نمواً غير مسبوق بنسبة 60% على أساس سنوي. وشهدت هذه الفعاليات والمعارض الرائدة مشاركة 53,789 شركة عارضة، أي زيادة بنسبة 45% عن العام الماضي. وبلغت نسبة الشركات العالمية المشاركة 78% من إجمالي الشركات المشاركة وعددها 41,864 شركة، وهي نسبة غير مسبوقة وتعزز قدرة مركز دبي التجاري العالمي على استقطاب مشاركين عالميين جدد والحفاظ على استمرار المشاركين الحاليين. كما تساهم الزيادة الكبيرة في مشاركة زوار الأعمال من جميع أنحاء العالم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية "D33" بأن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033.

وقد تم تنويع محتوى أجندة الفعاليات المميزة لمركز دبي التجاري العالمي عبر عدد الفعاليات الاستهلاكية والترفيهية خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 35 فعالية ترفيهية ومباشرة استقطبت جميعها أكثر من 850,000 زائر.

وتعليقاً على هذه النتائج المتميزة، قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: "تواصل محفظة المعارض والفعاليات المتنوعة في مركز دبي التجاري العالمي، ومختلف قطاعات أعماله، تحقيق المزيد من النجاحات بشكل متزايد. وتؤكد نتائجنا قوة ومتانة اقتصاد الإمارة المزدهر وتعكس التركيز الاستراتيجي على القطاعات الحيوية الرئيسية والهادفة إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للمعرفة والابتكار والأعمال. وشهد العام الماضي زخماً استثنائياً في منظومة الأعمال والتجارة بأسرها، حيث أصبح مركز دبي التجاري العالمي محفزاً أساسياً للنقاشات الهامة التي تعزز نمو الأعمال وإبرام الاتفاقيات. وبعد نجاحها في استضافة قمة تغير المناخ

(COP28)، تواصل دبي ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع صناعة الفعاليات والمعارض، مدعومة بالدور الرائد الذي يلعبه مركز دبي التجاري العالمي على الساحة الدولية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية لحكومة دبي لعام 2033".

وقد عزز مركز دبي التجاري العالمي مكانته كوجهة مفضلة مع إدراج 33 فعالية جديدة إلى أجندة فعالياته، تضمنت 17 معرضاً و7 مؤتمرات و9 مؤتمرات تخصصية لجمعيات دولية. وقد شارك في هذه الفعاليات نحو 95,000 مشاركاً وأكثر من 2,000 شركة عارضة. ومن بين أبرز تلك الفعاليات معرض عالم القهوة دبي، القمة الشرطية العالمية، مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق (إيفوس) 2023، معرض ومؤتمر سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، ومعرض آسيا للأمومة والطفولة .

أرقام قياسية للمعارض والمؤتمرات التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي

في عام 2023، نظّم مركز دبي التجاري العالمي 20 معرضاً وفعالية، شارك فيها 519,000 زائراً، بزيادة كبيرة بنسبة 42% على أساس سنوي. وبلغ عدد المشاركين الدوليين 265,000 مشاركاً، مسجلين قفزة كبيرة بنسبة 108% على أساس سنوي. كما اجتذبت الفعاليات التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 17,000 شركة عارضة، بزيادة كبيرة بلغت 45%، منها 13,000 شركة عارضة دولية بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 68%.

ورسخت الفعاليات الكبرى التي ينظمها المركز بما فيها معرض جيتكس جلوبال ومعرض جلفود مكانتها العالمية، وشهدت نمواً ملحوظاً في عدد الزوار بنسبة 44% و31% على التوالي.

كما استقبل معرض جيتكس جلوبال 245,000 مشاركاً واستضاف أكثر من 7,200 شركة عارضة، ليعكس بذلك شعبيته المتزايدة. وتوسعت فعالياته ليتم تنظيمها في أماكن جديدة في إمارة دبي، حيث تضمنت تلك الفعاليات معرض "إكسباند نورث ستار" الذي تم تنظيمه في "دبي هاربور" في خطوة استراتيجية لاستيعاب النمو غير المسبوق للمعرض.

واستقبل معرض جلفود، المنصة الأهم لمنتجي الأغذية والمشروبات، أكثر من 134,000 زائر تجاري، و5,200 شركة عارضة.

وشهدت مساعي التوسع العالمية لمركز دبي التجاري العالمي عبر شركته المملوكة بالكامل "كون العالمية"، الإطلاق الناجح لمعرض جيتكس أفريقيا ومعرض سعودي فود في عام 2023. وقد نجح معرض جيتكس أفريقيا الذي أقيم في المغرب في تأكيد مكانته كأكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في أفريقيا، حيث شاركت فيه 128 دولة، من بينها ممثلون عن 46 دولة أفريقية.

القطاعات الأفضل أداءً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

واصل مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2023 التأكيد على قدراته وإمكانياته لتلبية متطلبات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي عبر مجموعة من القطاعات التي شهدت أداءً مميزاً، ومنها قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية، والترفيه والسفر، والنقل والطاقة والبيئة.

وبرز قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم كأفضل قطاع صاعد في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهد تنظيم 24 فعالية اجتذبت حوالي 275,000 زائراً، وهو ما يمثل خُمس المشاركين في جميع المعارض والمؤتمرات التي استضافها المركز. كما زادت نسبة المشاركة بنسبة 29% في هذا القطاع الحيوي الذي شهد 18 فعالية في عام 2022. وكان من أبرز الفعاليات الكبرى فيه مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (ايدك)، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي.

وجاء قطاع تكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية، حيث استقطب 260 ألف مشاركاً، أي ما نسبته 17% من إجمالي المؤتمرات والمعارض. وهيّمن معرض جيتكس جلوبال وفعالياته الفرعية على هذا القطاع، حيث ارتفعت المشاركة في المعرض عام 2023 بنسبة 41% على أساس سنوي.

وجاء قطاع الأغذية والفنادق والتموين في المركز الثالث، حيث اجتذب 226 ألف مشارك، بنسبة 14% من إجمالي المؤتمرات والمعارض. وشهد هذا القطاع، بقيادة معرضي "جلفود" و"جلفود للتصنيع"، زيادة كبيرة في المشاركة في عام 2023 بنسبة 42% على أساس سنوي.

ويتكامل أداء أفضل خمس قطاعات مع قطاع السلع الاستهلاكية الذي جذب 96,000 زائراً، وقطاع البناء والإنشاءات وإدارة المرافق، الذي شهد حضور 93,000 زائراً. ويعتبر معرض المنتجات الصينية ومعرض الخمسة الكبار من أبرز الفعاليات في قطاعاتهما. كما يعد أوتوميكانيكا دبي وبيوتي وورلد من المعارض والفعاليات البارزة التي جاءت في قائمة الفعاليات العشرة الأولى من حيث المشاركة.

سعادة المري: قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يحفّز نمو دبي

قال سعادة هلال سعيد المري: "يواصل مركز دبي التجاري العالمي التزامه الراسخ وجهوده المستمرة بدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، لتواصِل الإمارة صدارتها كمركز عالمي رائد للقطاعات والتقنيات الناشئة. وتؤكد الزيادة الملحوظة في المشاركة الدولية الاعتراف العالمي بالمكانة المرموقة التي تتمتع بها دبي. ونحن عازمون على البناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل لتحقيق إنجازات جديدة، لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأفكار المبتكَرة والمبادرات الرائدة خلال الأعوام القادمة".

دي إكس بي لايف .. نمو قوي محلياً وعالمياً

شهدت دي إكس بي لايف، ذراع تقدّيم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة لمركز دبي التجاري العالمي، توسعاً ملحوظاً، حيث أدارت مجموعة متنوعة مؤلفة من 500 فعالية، تضمنت معارض ومؤتمرات وفعاليات ترفيهية وحفلات موسيقية وحفلات زفاف وحفلات تخرج وغيرها. وكانت دي إكس بي لايف المقاول الرئيس لـ 65 معرضاً شملت معرض جلفود، وجيسيك، وكابسات، ومعرض دبي العالمي للقوارب، وغيرها. وخلال عام 2023، قامت دي إكس بي لايف ببناء 300 منصة عرض تمتد على مساحة تزيد عن 145 ألف متر مربع، وهو ضعف رقم العام السابق. وكجزء من خططها للتوسع الدولي، أنجزت الشركة منصات عرض في برشلونة وأمستردام وإسطنبول والرياض ومراكش وهيسار في الهند، إضافة إلى أجنحة وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات خلال مشاركتها في معارض أقيمت في روسيا وكوريا الجنوبية.

أداء قوي للمنطقة الحرة وإدارة الأصول في مركز دبي التجاري العالمي

أصدرت المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، الجهة الرائدة في تعزيز قدرة دبي التنافسية عالمياً والداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، 601 ترخيصاً جديداً خلال عام 2023. وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات المرخصة داخل المنطقة الحرة إلى 1,900 شركة، مما يؤكد دورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال. كما سجلت محفظة أعمال مركز دبي التجاري العالمي الخاصة بالمشاريع العقارية وإدارة الأصول أداءً قوياً في عام 2023. وحقق "ون سنترال" العقار التجاري الرائد في مركز دبي التجاري العالمي، معدل إشغال مرتفع بلغ 95٪. وقد عزز هذا الإنجاز مكانة مركز دبي التجاري العالمي كوجهة مفضلة لتعزيز النمو والابتكار داخل المنطقة الحرة التابعة للمركز.





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