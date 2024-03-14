تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وترقب مزيد من البيانات الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار على الرغم من أن السبائك ظلت قرب مستويات مرتفعة قياسية مع ترقب المتداولين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة في منتصف العام.

وبحلول الساعة 04.26 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2171.05 دولارا للأوقية (الأونصة) كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2175.40 دولارا.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة. وارتفاع العملة الأمريكية يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وتقريري مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة في وقت لاحق من اليوم لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيجعل الاحتياطي الاتحادي يحجم عن خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "شهدت أسعار الذهب تراجعا بسيطا بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، لكنه لا يغير وجهة نظر السوق كثيرا بشأن السياسة النقدية الأمريكية، ومع بيانات مؤشر أسعار المنتجين اليوم، إذا جاءت القراءة السنوية الأساسية بالقرب من التوقعات، فما زلت أعتقد أن الذهب قد يحظى بالدعم".

وسيصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي أحدث توقعاته في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل. وتوقع اجتماع ديسمبر خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 935.50 دولارا للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1056.24 دولارا، كما انخفض سعر الفضة 0.3 بالمئة أيضا إلى 24.95 دولارا بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في وقت سابق من الجلسة.





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