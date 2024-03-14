2.7 مليار أرباح «ماجد الفطيم» في 2023 بزيادة 12%

أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، نتائجها التشغيلية والمالية النهائية لعام 2023، حيث حققت صافي أرباح بقيمة 2.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.

وسجلت «ماجد الفطيم» في نهاية عام 2023 زيادة في إيراداتها الموحدة بنسبة 1% لتبلغ 34.5 مليار درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% إلى 4.6 مليارات درهم. وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 69.7 مليار درهم، مقارنة بـ 66.1 مليار درهم في عام 2022.

وقامت «ماجد الفطيم» خلال عام 2023، بإعادة تقييم سياستها المحاسبية فيما يتعلق بمزايا موردي مبيعات التجزئة. وبناء على ذلك، يتم الآن احتساب هذا الدخل كائتمان مقابل تكلفة المبيعات بدلاً من تصنيفه كإيراد، ولن يؤثر هذا التعديل على صافي أرباح الشركة أو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: »يعكس الأداء المالي لشركة ماجد الفطيم لعام 2023 تركيزنا المستمر على تحقيق نمو مربح بقيمة تراكمية. وجاءت هذه النتائج القوية مدعومة بالقوة الدافعة لمحفظتنا المتنوعة وقوامها 43 ألف موظف والذين يعملون بلا كلل لتحقيق رؤية مؤسسنا الراحل على أرض الواقع التي، وقد انعكس ذلك على أداء وأعمال وحدة العقارات، والنمو القوي لأعمالنا في مجال التسلية والترفيه والسينما والأزياء، وكذلك الأداء الواعد للمبيعات الرقمية في ماجد الفطيم للتجزئة، والذي أدى إلى زيادة مضاعفة إيرادات المبيعات«.

وأضاف إسماعيل: »لسنا محصنين في المطلق في مواجهة تأثير تحديات الاقتصاد الكلي الإقليمية، ومن بينها انخفاض قيمة العملة في مصر ولبنان وباكستان وكينيا، والأحداث الجيوسياسية المثيرة للقلق التي تؤثر على حركة السوق وسلوكيات المستهلكين، إلا أننا واثقون من قدرتنا على اجتياز هذه الأزمة والمضي قدماً لتقديم القيمة لأصحاب المصلحة لدينا في عام 2024 وما بعده«.

أداء وحدات الأعمال

سجلت «ماجد الفطيم العقارية» نمواً في الإيرادات في عام 2023 بنسبة 20% على أساس سنوي وصلت إلى 6.9 مليارات درهم، وزيادة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% إلى 3.6 مليارات درهم. ويعود هذا النجاح إلى الإقبال القياسي وارتفاع معدلات الإشغال الذي استفادت منه مراكز التسوق في دولة الإمارات، فضلاً عن الأداء القوي لمشروع تلال الغاف.

وحافظت مؤشرات أداء الأعمال الرئيسية على مسارها الإيجابي، حيث شهدت أعمال مراكز التسوق، مبيعات قياسية للمستأجرين بقيمة 30 مليار درهم، وزيادة إجمالي الإشغال إلى 96% وزيادة الإقبال بنسبة 8%، حيث استقبلت 232 مليون زائر.

كما شهدت فنادق ماجد الفطيم معدل إشغال للغرف الفندقية بنسبة 82% في عام 2023. وارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 4% إلى 700 مليون درهم في عام 2023، مع نمو إيرادات الغرفة المتوافرة بنسبة 5% مقارنة بعام 2022. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بقوة قطاع السياحة في دبي، حيث استقبلت المدينة 15.37 مليون زائر دولي لليلة واحدة في أول 11 شهراً من عام 2023، بزيادة قدرها 20% في أعداد الزوار على أساس سنوي.

وبالإضافة إلى ذلك، سجل المجمع السكني »تلال الغاف« مبيعات بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليارات درهم على خلفية الطلب القوي المستمر على قطاع المساكن الفاخرة في عام 2023.

إيرادات التجزئة

انخفضت إيرادات »ماجد الفطيم للتجزئة« بنسبة 4% على أساس معدّل إلى 24.7 مليار درهم، متأثرة في المقام الأول بانخفاض قيمة العملات في مصر وباكستان وكينيا ولبنان، والتحول في معنويات المستهلكين المرتبط بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% إلى 1.1 مليار درهم على أساس سنوي. وبحسب سعر الصرف الثابت للعملة، فقد حققت الإيرادات نمواً بنسبة 4% وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4%.

وشهدت أعمال مبيعات التجزئة الرقمية للشركة نمواً كبيراً وزادت إيراداتها بنسبة 17% لتصل إلى 2.6 مليار درهم، لتساهم بما يقرب من 10% من إجمالي إيرادات ماجد الفطيم للتجزئة في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، افتتحت ماجد الفطيم للتجزئة عشرين متجراً في جميع أنحاء المنطقة من بينها، خمسة متاجر هجينة منخفضة التكلفة للعلامة التجارية »سوبيكو« في مصر في عام 2023.

التسلية والترفيه والسينما

وارتفعت إيرادات ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما بنسبة 7% لتصل إلى 1.8 مليار درهم مع استمرار تعافي قطاع دور السينما من التأخير، بالإضافة إلى انتظام العروض السينمائية وقوة المحتوى الترفيهي. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 53% لتصل إلى 193 مليون درهم في عام 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، وسّعت أعمال الترفيه حضورها الإقليمي في يونيو 2023 بافتتاح »سنو أبوظبي«، أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة، والوجهة الثلجية الرابعة للشركة في المنطقة.

كما ارتفعت إيرادات ماجد الفطيم للأزياء »أسلوب الحياة« بنسبة 29% لتتجاوز المليار درهم للمرة الأولى، مدفوعة بزيادة سنوية بنسبة 20% في عدد المتاجر عبر 70 متجراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما يمثل علامة فارقة في هذا القطاع، حققت محفظة المتاجر في منطقة الشرق الأوسط، إيرادات بقيمة 901 مليون درهم، بزيادة قدرها 24%، ومبيعات رقمية بقيمة 104 ملايين درهم في عام 2023. كما سجلت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة قوية بنسبة 168% لتصل إلى 67 مليون درهم في عام 2023، ارتفاعاً من 25 مليون درهم في العام السابق.

وقامت ماجد الفطيم للأزياء »أسلوب الحياة« على مدار عام 2023، بتوسيع نطاق عروضها، حيث افتتحت في شهر مايو، فرع دبي المصمم حديثاً لشركة صناعة الأثاث الفاخر الإيطالية »بولترونا فراو«. ويستكمل هذا الافتتاح محفظة أعمال ماجد الفطيم لأسلوب الحياة، التي تضم ثمان علامات تجارية رائدة وعلامتين تجاريتين محليتين.

التقدم على مسار الاستدامة

واصلت ماجد الفطيم في عام 2023 وضع معايير للنمو المستدام في المنطقة، حيث أطلقت مرحلة جديدة من استراتيجية الاستدامة »الجرأة اليوم تعني التغيير غداً«. والتزمت الشركة بتحقيق هدف »المحصلة الإيجابية« للانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك المياه بحلول العام 2040، حيث اتخذت الشركة خطوات كبيرة في خفض استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بنسبة 87% في دولة الإمارات، ويرجع الفضل في ذلك إلى السياسات الحكومية الداعمة.

وبصفتها »شريكاً داعماً للمسار«

في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، أحرزت الشركة تقدماً في تعزيز جدول أعمالها الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عام 2023. وتعهدت »ماجد الفطيم للتجزئة«، جنباً إلى جنب مع 16 شريكاً في مجال السلع الاستهلاكية، بالعمل مع مورديها لتقليل انبعاثات النطاق الثالث، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التغليف بأساليب مستدامة، وتقديم منتجات صحية أكثر استدامة. كما أطلقت ماجد الفطيم للتجزئة برنامج »اختر الأفضل« في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) لتمكين العملاء من اتخاذ خيارات أكثر صحة واستدامة تحمي الكوكب وتدعم المجتمعات المحلية.

التمويل

وواصلت »ماجد الفطيم« المحافظة على مركز مالي ومستويات سيولة قوية، بفضل استراتيجية تمويل متوازنة بين أسواق رأس المال والمصارف، وارتفع صافي دين المجموعة إلى 15 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات في رأس المال العامل.

وبحسب تقارير وكالتي التصنيف الائتماني »ستاندرد آند بورز« و «فيتش»، حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني عند درجة BBB بنظرة مستقبلية مستقرة.





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