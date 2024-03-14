زلزال قوي يضرب المنطقة الحدودية بين البوسنة ومونتينيغرو

ضرب زلزال قوي المنطقة الحدودية بين مونتينيغرو والبوسنة فجر الخميس، بحسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

ويقع مركز هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5,4 درجات في غرب مونتينيغرو (الجبل الأسود) على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا عن مدينة نيكسيتش ونحو 25 كيلومترا عن مدينة بيليتسا البوسنية. ولم يعلن عن إصابات أو أضرار على الفور.

وقدر عمق هذه الهزة بـ 7,6 كيلومترات وشعر بها سكان ساراييفو ومنطقة غرب البلقان التي تشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

وكان زلزال بقوة 5,7 درجات المنطقة نفسها في أبريل 2022، مما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين في ستولاك بالبوسنة.

ووقع زلزال كبير في البلقان بلغت قوته 6,4 درجات في 29 ديسمبر 2020 في منطقة بيترينيا (وسط) في كرواتيا، وأدى إلى مقتل سبعة أشخاص وتدمير مئات المباني والمنازل.

كما ضرب زلزال بلغت شدته 5,3 درجات في مارس 2020 العاصمة الكرواتية زغرب مما أدى إلى أضرار جسيمة.

وفي نوفمبر 2019، قُتل أكثر من خمسين شخصًا في ألبانيا في زلزال بلغت قوته 6,4 درجات وتسبب في تشريد آلاف السكان.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز