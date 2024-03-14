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التجارة عبر وسائل التواصل تلاحق التقليدية في الإمارات

3/14/2024 2:16:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدرت أنشطة التجارة والسلع قائمة أكثر أنشطة قطاع الأعمال في الإمارات طلبا للتراخيص منذ بداية العام الجاري 2024، حيث جاءت كل من شركات التجارة العامة والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في صدارة أكثر 10 أنشطة ترخيصاً، عبر دوائر التراخيص المحلية وسلطات إصدار التراخيص في المناطق الحرة بالدولة على مدار شهري يناير وفبراير الماضيين.

وبدا أن نشاط التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يلاحق نشاط التجارة العامة التقليدية، إذ سجل قطاع التجارة العامة 412 ترخيصاً جديداً على مدار شهري يناير وفبراير، بينما لاحقه نشاط التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحوالي 402 ترخيص.

وتعكس بيانات القائمة المدرجة ضمن بيانات السجل الاقتصادي الوطني تركز التراخيص في أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتمثل النمط الأكثر انتشارا للمشاريع، لاسيما في مجالات التجارة العامة وأنشطة التجارة الخارجية، مع تنامي مكانة الدولة مركزاً إقليمياً دولياً لانسيابية تجارة السلع إلى جانب قطاع التجارة الرقمية الإلكترونية، مع سهولة وانسيابية السلع، والقدرة على الوصول لعدد أكبر من المستهلكين إلى جانب الأنشطة الأكثر اعتيادية في طلب الترخيص، مثل خدمات العقارات والمطاعم الصغيرة وغيرها.

وواصل قطاع المقاولات الطلب على التراخيص في السوق المحلي، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، في ظل توسع المشاريع وتضاعف عدد شركات المقاولات، إذ سجل القطاع ثالث أكثر الأنشطة على صعيد الحصول على التراخيص بحوالي 365 ترخيصاً جديداً.

وجاءت أنشطة المتاجرة عبر المواقع الإلكترونية لتعكس جاذبية قطاع التجارة، مسجلة رابع الأنشطة في القائمة بحوالي 308 تراخيص، كما جاءت أنشطة شركات الاستيراد بحوالي 282 ترخيصاً.

وسجل قطاع خدمات تأجير العقارات وإداراتها 198 ترخيصاً، تلاه التصدير بحوالي 170 ترخيصاً على مدار الشهرين الماضيين.

ورصدت القائمة استمرارية أنشطة مشاريع المشروبات والوجبات في استعادة زخمها مع استقطاب تفضيل أصحاب قطاع الأعمال وبمعدلات جيدة للتراخيص الجديدة، حيث سجلت تراخيص قطاع المشروبات حوالي 150 ترخيصاً، وحصلت أنشطة المطاعم وأنشطة نقل المواد العامة بالشاحنات الخفيفة على 110 تراخيص لكل منها.


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