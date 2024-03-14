زعيم كوريا الشمالية يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس أنّ الزعيم كيم جونغ-أون قاد بنفسه "دبابة قتالية من نوع جديد" خلال مناورات عسكرية أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات المشتركة التي تجريها سنوياً واشنطن وسول.

وبثّت الوكالة صوراً بدا فيها الزعيم مرتدياً سترة جلدية سوداء ويحيّي العسكريين الذين ارتدوا الزي العسكري المرقّط وهلّلوا فرحاً بلقائه، قبل أن يشرف على تدريبات "المسيرة التدريبية".

وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحيّة وقد أشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقاً للمصدر نفسه.

وقالت الوكالة إنّه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبّابات، "ركب دبابة قتال رئيسية من النوع الجديد، وتناول ذراع التحكّم وقاد الدبابة بنفسه".

وجرت هذه التدريبات عشية اختتام سول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة "درع الحرية".

وتشمل هذه المناورات خصوصاً تدريبات على اعتراض صواريخ والتصدّي لهجمات جوية، في تدريبات سنوية تندّد بها باستمرار بيونغ يانغ التي تمتلك السلاح النووي.

وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بين سول وواشنطن تدريبات على غزو محتمل لأراضيها.

وسبق لبيونغ يانغ أن ردّت على مناورات أمريكية-كورية جنوبية بإجراء تجارب أسلحة جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد أعرب كيم "عن ارتياحه الكبير لواقع أنّ دبابة القتال الرئيسية من النوع الجديد أثبتت بنجاح قوّتها الضاربة الممتازة للغاية".





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