صندوق النقد الدولي يطلق عملية تسمية مدير عام جديد مع قرب انتهاء ولاية غورغييفا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 14 آذار ( بترا )- أعلن صندوق النقد الدولي ، مساء الأربعاء ، إطلاق عملية تعيين مدير عام جديد له مع قرب انتهاء ولاية البلغارية كريستالينا غورغييفا في 30 أيلول المقبل 2024 ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال الصندوق ومقره في واشنطن ، في بيان ، إن هذه العملية ستستمر حتى نهاية نيسان المقبل , ويجب أن تجري على أساس مبدأ "الاختيار المفتوح والشفاف والقائم على الجدارة".
وتنطلق عملية الترشيح الخميس القادم ، مع فترة تقديم مدتها ثلاثة أسابيع تستمر حتى الثالث من نيسان المقبل .
-- (بترا )
ب خ / س س
14/03/2024 08:36:39
MENAFN14032024000117011021ID1107975416
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