بلينكن: حماية المدنيين والمساعدات في غزة يجب أن تكون أولوية لإسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 14 آذار ( بترا ) - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ، "إن حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة يجب أن تكون "أولوية" بالنسبة الى إسرائيل في الحرب التي تخوضها منذ تشرين أول الماضي" ، بحسب واشنطن تايمز .

وقال بلينكن للصحافيين امس الأربعاء"نتطلع الى أن تدرك حكومة إسرائيل أن هذا الأمر يشكّل أولوية ، حماية المدنيين ، حصول الناس على المساعدة التي يحتاجونها ، يجب أن يكون ذلك المهمة الأولى لها .

-- (بترا )

ب خ / س س

14/03/2024 08:09:58