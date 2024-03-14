بلينكن: حماية المدنيين والمساعدات في غزة يجب أن تكون أولوية لإسرائيل

بلينكن: حماية المدنيين والمساعدات في غزة يجب أن تكون أولوية لإسرائيل
التاريخ
3/14/2024 2:11:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 14 آذار ( بترا ) - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ، "إن حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة يجب أن تكون "أولوية" بالنسبة الى إسرائيل في الحرب التي تخوضها منذ تشرين أول الماضي" ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال بلينكن للصحافيين امس الأربعاء"نتطلع الى أن تدرك حكومة إسرائيل أن هذا الأمر يشكّل أولوية ، حماية المدنيين ، حصول الناس على المساعدة التي يحتاجونها ، يجب أن يكون ذلك المهمة الأولى لها .
-- (بترا )
ب خ / س س
14/03/2024 08:09:58
MENAFN14032024000117011021ID1107975415
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