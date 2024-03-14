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بلينكن: حماية المدنيين والمساعدات في غزة يجب أن تكون أولوية لإسرائيل

3/14/2024 2:11:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 14 آذار ( بترا ) - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ، "إن حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة يجب أن تكون "أولوية" بالنسبة الى إسرائيل في الحرب التي تخوضها منذ تشرين أول الماضي" ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال بلينكن للصحافيين امس الأربعاء"نتطلع الى أن تدرك حكومة إسرائيل أن هذا الأمر يشكّل أولوية ، حماية المدنيين ، حصول الناس على المساعدة التي يحتاجونها ، يجب أن يكون ذلك المهمة الأولى لها .
-- (بترا )
ب خ / س س
14/03/2024 08:09:58

MENAFN14032024000117011021ID1107975415

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