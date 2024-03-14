Thursday, 14 March 2024 10:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق النقد الدولي يطلق عملية تسمية مدير عام جديد مع قرب انتهاء ولاية غورغييفا

3/14/2024 2:11:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


واشنطن 14 آذار ( بترا )- أعلن صندوق النقد الدولي ، مساء الأربعاء ، إطلاق عملية تعيين مدير عام جديد له مع قرب انتهاء ولاية البلغارية كريستالينا غورغييفا في 30 أيلول المقبل 2024 ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال الصندوق ومقره في واشنطن ، في بيان ، إن هذه العملية ستستمر حتى نهاية نيسان المقبل , ويجب أن تجري على أساس مبدأ "الاختيار المفتوح والشفاف والقائم على الجدارة".
وتنطلق عملية الترشيح الخميس القادم ، مع فترة تقديم مدتها ثلاثة أسابيع تستمر حتى الثالث من نيسان المقبل .
-- (بترا )
ب خ / س س
14/03/2024 08:36:39

MENAFN14032024000117011021ID1107975413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث