صندوق النقد الدولي يطلق عملية تسمية مدير عام جديد مع قرب انتهاء ولاية غورغييفا

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 14 آذار ( بترا )- أعلن صندوق النقد الدولي ، مساء الأربعاء ، إطلاق عملية تعيين مدير عام جديد له مع قرب انتهاء ولاية البلغارية كريستالينا غورغييفا في 30 أيلول المقبل 2024 ، بحسب واشنطن تايمز .

وقال الصندوق ومقره في واشنطن ، في بيان ، إن هذه العملية ستستمر حتى نهاية نيسان المقبل , ويجب أن تجري على أساس مبدأ "الاختيار المفتوح والشفاف والقائم على الجدارة".

وتنطلق عملية الترشيح الخميس القادم ، مع فترة تقديم مدتها ثلاثة أسابيع تستمر حتى الثالث من نيسان المقبل .

-- (بترا )

ب خ / س س

14/03/2024 08:36:39