في رمضان .. 5 أشياء احذر منها بعد تناول وجبة الإفطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مع قدوم شهر رمضان يحرص الكثيرون على بعض العادات بعد تناول الإفطار، ولضمان الصحة العامة هناك بعض القواعد الصحية التي يجب عدم القيام بها بعد الأكل مباشرة، وفقا لموقع هيلث سايد.



النوم

يجب عليك مقاومة الرغبة في النوم بعد تناول الطعام مباشرة، لأن الاستلقاء بعد تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الحمض وعسر الهضم، بدلا من ذلك، يمكنك الخروج في نزهة أو الذهاب إلى صلاة التراويح.



ممارسة الرياضة

لا تبدأ بممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام، لأن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يحول تدفق الدم عن عملية الهضم، ما يجعل عملية الهضم أقل كفاءة، اسمح لنفسك بساعة على الأقل قبل ممارسة الأنشطة المجهدة.



شرب الشاي أو القهوة

المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تعيق امتصاص الحديد، وقد تؤدي إلى اختلال توازن المعادن، إذا كنت بحاجة إلى مشروب بعد الوجبة، فاختر الماء الدافئ أو الأعشاب.



التدخين

التدخين بعد تناول الوجبة يمكن أن يكون ضارًا للغاية بالصحة، عندما تفعله بعد تناول الوجبة فإنه يمكن أن يضر رئتيك ويعطل أيضًا عملية الهضم.



تناول الفواكه بعد تناول الوجبة مباشرة

يحذر خبراء التغذية من تناول الفاكهة بعد الوجبة مباشرة، حيث من الممكن أن يسبب الانتفاخ وعدم الراحة.

اليوم السابع