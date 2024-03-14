زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 5.3 درجات
التاريخ
3/14/2024 2:07:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزالٌ بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الأجزاءَ الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية بأن مركز الزلزال كان على عمق 130 كيلومترًا في سلسلة جبال هندوكوش بشمال أفغانستان.
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