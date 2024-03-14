مجوهرات ليالي تطلق تشكيلة راقية من المنتجات بمناسبة عيد الأم

(MENAFN
- Thedoersgroup) بمناسبة اقتراب عيد الأم، طرحت مجوهرات ليالي تشكيلة واسعة من المنتجات المُصاغة من الألماس، والمجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة.
لأكثر من 23 عاماً، كانت مجوهرات ليالي مرادفاً لتصميم المجوهرات المبتكرة والحرفية الدقيقة والخدمة المتميزة، وتستخدم العلامة الألماس المعتمد واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة المرصعة بالذهب عيار 18 قيراطاً. بمناسبة عيد الأم، تقدم مجوهرات ليالي تشكيلة واسعة من المجوهرات للتعبير عن حبك لأغلى إنسانة في الوجود ومصدر الحياة والطاقة الإيجابية.
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