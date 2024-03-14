الحوثيون: لن نتخلى عن موقفنا بشأن غزة

الحوثيون: لن نتخلى عن موقفنا بشأن غزة
التاريخ
3/14/2024 1:09:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الحوثيين إن موقف اليمن ثابت ومستمر إلى جانب غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار ودخول المساعدات.
وأضاف أن اليمن لن يتخلى عن موقفه بشأن غزة ويعتبره مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية.
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