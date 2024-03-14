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الحوثيون: لن نتخلى عن موقفنا بشأن غزة

3/14/2024 1:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم الحوثيين إن موقف اليمن ثابت ومستمر إلى جانب غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار ودخول المساعدات.


وأضاف أن اليمن لن يتخلى عن موقفه بشأن غزة ويعتبره مسؤولية دينية وإنسانية وأخلاقية.


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