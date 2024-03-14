قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
وذكر شهود عيان أن القوات المقتحمة نشرت القناصة في عدة أماكن في المواقع التي اقتحمتها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين.
واقتحمت أيضا الحي الشرقي من مدينة نابلس بالضفة الغربية وتمركزت في محيط مخيم العين.
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