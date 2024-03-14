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قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة

3/14/2024 1:09:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.


وذكر شهود عيان أن القوات المقتحمة نشرت القناصة في عدة أماكن في المواقع التي اقتحمتها.


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين.


واقتحمت أيضا الحي الشرقي من مدينة نابلس بالضفة الغربية وتمركزت في محيط مخيم العين.

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