مجلس الأمن يناقش الملف اليمني اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري _ يعقد مجلس الأمن صباح اليوم الخميس جلسة إحاطة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة، بشأن اليمن.



ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هنس جروندبرج ومدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إيديم ووسورنو إحاطة إعلامية لاعضاء المجلس.



كما يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللواء مايكل بيري والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورج موريرا دا سيلفا إحاطة خلال جلسة المشاورات المغلقة .

