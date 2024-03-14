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الذهب مستقر بانتظار بيانات أميركية ستحدد مسار الفائدة

3/14/2024 1:09:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، وتحركت ضمن نطاق قريب من مستويات قياسية مرتفعة مع تراجع الدولار على نطاق واسع.
ويترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد ترفع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في منتصف العام.
التغير في الأسعار
بحلول الساعة 0147 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2173.89 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2178.20 دولار.
ومن المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، لكن التركيز سينصب على بيانات اقتصادية ستحدد اتجاه التوقعات. وتوقع البنك المركزي الأميركي في اجتماعه في ديسمبر خفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية في 2024.

سكاي نيوز


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