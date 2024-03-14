تباطؤ صفقات الاستحواذ يترك صناديق الأسهم الخاصة بأصول قياسية غير مباعة

تمتلك شركات الأسهم الخاصة على الصعيد العالمي رقماً قياسياً يبلغ 28 ألف شركة غير مباعة، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 تريليونات دولار، حيث يؤدي التباطؤ الحاد في إبرام صفقات الاستحواذ إلى أزمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى بيع الأصول.

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير السنوي للأسهم الخاصة الصادر عن شركة ((بين آند كو))، مدى سرعة نمو القطاع على مدار العقد الماضي، فضلاً عن التحديات التي يواجهها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي أدت إلى زيادة تكاليف التمويل.

وقال هيو ماك آرثر، رئيس قسم الأسهم الخاصة في شركة بين، لصحيفة فاينانشال تايمز: ((قد يستغرق الأمر عامين إلى ثلاثة أعوام أخرى قبل أن تعود الأموال إلى المستثمرين. ربما يكون هذا هو الشاغل الأكبر في السوق الآن)).

في العام الفائت، انخفضت القيمة الإجمالية للشركات التي باعتها الصناعة بشكل خاص أو في الأسواق العامة بنسبة 44% مقارنة بعام 2022 لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عقد من الزمن.

وكان الانخفاض في القيمة أكبر في الحالات التي باعت فيها مجموعات الأسهم الخاصة شركات محفظتها إلى منافسين، وهي ممارسة تجعل الصناعة تبدو وكأنها ((مخطط هرمي)) محتمل، وفقاً لأحد المستثمرين المهمين.

وانخفضت قيمة الشركات المباعة إلى مجموعات الاستحواذ الأخرى بنسبة 47% العام الماضي، وكان الاختلاف في الآراء حول قيمة الأصول هو السبب الرئيسي وراء ذلك. ووفقاً لتقرير بين، فإن أكثر من 40% من الشركات التي تنتظر البيع، تبلغ من العمر أربع سنوات على الأقل، ما يوحي بأن مالكيها يجب أن يستعدوا للبيع. وتمتلك شركات الأسهم الخاصة عادة محفظة من الشركات، لمدة تراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، رغم أن الفترة يمكن أن تكون أطول في بعض الحالات. وقال ماك آرثر ((يجب أن يكون نصف هذا المبلغ البالغ 3.2 تريليونات دولار معروضاً للبيع)). ((ستكون هذه أزمة تستمر عدة سنوات)).

من الصعب تلبية حاجة شركات الأسهم الخاصة إلى السيولة، لدفع الأموال للمستثمرين الذين يرغبون في التخارج، عندما يصعب بيع الأصول، وقد دفع هذا الأمر الصناعة إلى استخدام تكتيكات بديلة لجمع الأموال، بما في ذلك ما يسمى تمويل صافي قيمة الأصول - القروض المضمونة ضد شركات المحافظ المثقلة بالديون عادة - ونقل الشركات إلى صناديق داخلية جديدة، وهذا يمكن أن يسمح بدخول مستثمرين جدد بينما يتخارج آخرون. وتخضع قروض صافي قيمة الأصول على وجه الخصوص لمزيد من التدقيق من قبل المستثمرين حيث أصبحت أكثر شيوعاً.

ويعمل اتحاد الشركاء المؤسسين المحدودين، وهي هيئة مهنية تمثل المستثمرين المحترفين في الأسهم الخاصة، على إعداد مسودة توصيات للحصول على مزيد من الإفصاح، وحول وقت استخدامها ومخاطرها.

وتؤدي المشكلات التي تواجهها مجموعات الاستحواذ في بيع الأصول إلى تباين في الثروات، عند محاولة جمع أموال جديدة من المستثمرين، وقال تقرير ((بين آند كو)): ((لقد كان حقاً عاماً مليئاً بالكثير ممن ربحوا ومن خسروا)).

ووفقاً لتقرير ((بين آند كو))، فقد جمع نحو 20 صندوقاً فقط أكثر من نصف الـ448 مليار دولار التي جمعتها الأسهم الخاصة؛ مع تركيز المستثمرين على الشركات التي لديها سجلات في إعادة الأموال النقدية إلى داعميها.

وكانت سوق ((المبيعات الثانوية))، التي يشارك فيها مستثمرو الأسهم الخاصة في شراء وبيع حصص قائمة في الصناديق ومجموعات الأسهم الخاصة التي تنقل الأصول من صناديق قديمة إلى صناديق جديدة، نقطة مضيئة أخرى.

وقد تضاعف حجم الأموال التي جُمعت في سوق المبيعات الثانوية تقريباً العام الماضي، حيث جمعت المجموعات بما في ذلك ((بلاكستون)) و((وليكسينغتون بارتنرز)) أكثر من 20 مليار دولار لكل منهما.

هناك أيضاً بعض الدلائل على عودة طريق الطرح العام الأولي التقليدي إلى الظهور من جديد. في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة التجزئة الألمانية لمستحضرات التجميل، دوجلاس، وهي شركة مدعومة من مجموعة الأسهم الخاصة ((سي في سي كابيتال بارتنرز))، عن خطط للإدراج في فرانكفورت سعياً للحصول على تقييم بنحو 6 مليارات يورو.

كما أعلنت شركة ((جالديرما)) للأمراض الجلدية المدعومة من ((إي كيو تي)) عزمها جمع 2.3 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام في البورصة السويسرية، بتقييم يقدر بنحو 20 مليار دولار، وكانت هناك أيضاً بعض الأمثلة على تداول الأصول بين النظراء، بما في ذلك بيع حصة في شركة البرمجيات ((كوتيفيتي)) من قبل شركة ((فيرتاس كابيتال)) إلى ((كيه كيه إر)) في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 11 مليار دولار.