المراهنون على ارتفاع بيتكوين أثبتوا أنهم ليسوا الأكثر حماقة

يجب أن يشعر المراهنون على ارتفاع ((بيتكوين)) بالرضا، بعدما تم نبذهم باعتبارهم مهووسين.

فقد اتخذ هؤلاء المراهنون قراراً دقيقاً حيال المكاسب المُحتملة للعملة المُشفرة، بالنظر إلى ارتفاعها المذهل الذي تحققه حالياً، وكانوا محقين في ذلك، أو على الأقل جزئياً، ولأسباب ليست واهية بالمرة.

كان الكثير من المستثمرين الجديين والخبراء الاقتصاديين التقليديين أعلنوا رفضهم لـ((بيتكوين)) عندما كانت تنطلق بقوة في مُستهل العقد الحالي، بل وصفوها أنها صيحة تافهة، وعديمة الجدوى بل إنهم اعتبروها عملية احتيال. أما احتقارهم لها، الذي تأكد على ما يبدو بهبوطها الشديد في 2022، وما زالوا يصرون على ذلك اليوم، فيما تنفصل العملة بنفسها عن بقية العملات المُشفرة.

وبالعودة إلى 2021، كانت ((بيتكوين)) غالباً ما تُجمع بمجموعة تفضلها حشود المتداولين اليوميين وقتها، مثل أسهم شركات التكنولوجيا غير المُربحة وأسهم ((الميم)). واليوم، يتم تداول هذه الفقاعات الصغيرة في المتوسط عند نصف مستويات الذروة التي شهدتها، في حين قفزت ((بيتكوين)) أخيراً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. من النادر للغاية لفقاعة أن تنفجر ثم تعود لتتعافى وتبلغ مستويات مرتفعة جديدة، وأن تشي باحتوائها على أمر ما حقيقي ومُستدام. إن عودة ((بيتكوين)) استثنائية بالفعل، فهي تخالف الهيئة الحالية للسوق الصاعدة التي تتركز للغاية في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.

وقد أخذ المستثمرون أسهم كبرى شركات التكنولوجيا على محمل الجد طوال هذه المدة، وربما على نحو أكبر في الوقت الحالي، باعتبارها العمالقة الأكثر ترجيحاً لأن تهيمن على مستقبل الذكاء الاصطناعي. لكن هذا الهوس بالذكاء الاصطناعي لا صلة له باندفاع ((بيتكوين)) للأمام.

لقد ثَبُتت صحة تفكير المراهنين على ارتفاع ((بيتكوين)) بشأن آفاق العملة كاستثمار طويل المدى، ولكونها العملة الأبرز وسط العملات المُشفرة في هذا الصدد. ومنذ تسجيلها أدنى مستوياتها في أواخر 2022، تصاعدت أسعارها بنحو 300 %، وتخطت بذلك أبرز 10 عملات مُشفرة باستثناء ((سولانا)).

علاوة على ذلك، يستند تسارع وتيرة نمو العملة إلى القاعدة الأكبر كثيراً، إذ إن ((بيتكوين)) أكبر بثلاث مرات من أقرب منافسيها وهي ((إيثيريوم))، مع بلوغ قيمتها السوقية ما يربو على 1.3 تريليون دولار.

ومن بين أكبر 100 عملة مُشفرة، تسجل خمس منها أعلى مستوياتها على الإطلاق أو تقترب من هذه المستويات، وهي ((بيتكوين)) وأربعة آخرون لا يناهزونها حجماً.

وكان المشككون أكدوا أن العملة لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد في ظل التأرجح الكبير الذي ينتاب أسعارها. لكن تقلباتها آخذة في الانخفاض على نحو حاد، وفقاً لما جاء عن ((بلومبرغ))، التي لفتت إلى تراجع حدة تقلباتها لأدنى مستوياتها التاريخية، ونوهت بأن تقلباتها أقل بنحو خمس مرات من المستويات التي شهدتها في أوج مكاسبها خلال العقد الماضي. ومع ذلك، فإن ((بيتكوين)) أقل أماناً كعملة مقارنة بالدولار الأمريكي فهو أقل تقلباً بسبع مرات، وأقل أماناً أيضاً من الذهب باعتباره استثماراً فهو أقل تقلباً بأربع مرات تقريباً.

عموماً، فإن أساسيات العملة لم تكن دائماً مؤكدة لحُجة المراهنين على ارتفاعها. وتوقع هؤلاء أنها ستصبح ((الذهب الرقمي)) الجديد، بدعم من شهرتها في أوساط الشباب. لكن ما زال الأمر لا يعدو كونه حلماً. وإذا ما تحدثنا عن الذهب، لوجدنا أنه قائم بذاته ويُتداول عند أعلى مستوياته على الإطلاق، متخطياً قيمته العادلة بكثير استناداً إلى توقعات التضخم. وفي سبيل التنويع بعيداً عن الدولار، تشتري المصارف المركزية حول العالم الذهب، لا ((بيتكوين))، وبوتيرة قياسية.

الأكثر أهمية من ذلك، لا تزال ((بيتكوين)) بعيدة تمام البُعد عن تأكيد نظرة مفادها أنها ستصير وسيطاً لصرف العملات. وقد كشف مؤشر عالمي للاستخدام الشعبي للعملات المُشفرة انخفاض معدل تبني هذه العملات بصفة عامة بنحو 60 % من الذروة المسجلة في 2021. أما الدول التي ما زالت تسرع خطاها في تبني العملات المشفرة، فإنها تميل إلى أن تكون واقعة في مشكلات ولديها عملات وطنية متعثرة، مثل أوكرانيا والسلفادور.

وتشكل ((بيتكوين)) أقل من 10 % من المعاملات بواسطة العملات المشفرة حول العالم. كما أن نحو 70 % من حسابات ((بيتكوين)) كانت خامدة طيلة عام، ما يشي بإقبال الناس على شراء العملة وحيازتها باعتبارها استثماراً، وليس لاستخدامها في عمليات شراء في مقهى ((ستاربكس)). وفي الحالات القليلة التي يستخدم فيها الناس العملات المُشفرة لأسباب تتعلق بالمعاملات التجارية، فهم يركزون في ذلك على العملات المستقرة المُصممة لتتبع العملات الصعبة وتتداول بأسعار مستقرة.

إلى ذلك، تصب الاتجاهات في صالح المراهنين على ارتفاع العملة، حيث يشير المراهنون إلى أن ((بيتكوين)) تحفزها الحدود المفروضة على المعروض منها. وينخفض إنتاج ((مناجم)) العملة مرة كل أربعة أعوام، ومن المُقرر أن يحدث التصنيف التالي في أبريل المقبل. ويُعد هذا محركاً كبيراً للمكاسب الحالية.

وتنظر الكثير من المؤسسات الكبرى إلى العملة المُشفرة باعتبارها استثماراً مشروعاً. وعززت هذه المؤسسات في الأعوام الأخيرة من حيازاتها من العملة بنسبة قوية تتجاوز 9 % بكثير في المتوسط. وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يناير، أسست 11 مؤسسة منها صناديق ((بيتكوين)) مُتداولة في البورصة وأتاحتها أمام عموم الناس، وتتجه هذه السوق إلى النمو من 50 مليار دولار حالياً إلى 300 مليار دولار في 2025.

إن ((بيتكوين)) تبدو على نحو متزايد وكأنها أصلاً يتمتع بقوة باقية، وليست مجرد صيحة عابرة. وتُعد مغالاة السوق سمة لأي سوق صاعدة جامحة. ومع ذلك، من يُدعون بأنهم مهووسون لديهم أسباب جيدة تدعوهم للاحتفاء، وليس المشككين. وثمة حكمة قديمة في وول ستريت تناسب مثل هذه الأوقات: لا يرقص سوى الحمقى، لكن الأكثر حماقة هم من يقفون متفرجين.