«الفينتيك» قد لا تكون الشرارة التي تحفز سوق الاكتتابات العامة في لندن

احتمالات نجاح الاكتتابات العامة هذا العام أو حتى العام المقبل تبدو ضئيلة

شهدت شركات التكنولوجيا المالية الأوروبية عاماً قاتماً في 2023، الذي كان عاماً مليئاً بالمخاوف حيال النمو والهوامش. وتراجعت بقوة أسعار أسهم شركات المدفوعات، مثل ((آدين)) و((وورلدلاين))، وبات انخفاض التقييمات في عمليات جمع الأموال من القطاع الخاص هو القاعدة، أضف إلى ذلك الأداء الباهت للبنوك المدرجة في المنطقة، ومن الصعب تصديق أن شركات التكنولوجيا المالية ((الفينتيك)) والبنوك الرقمية في وضع جيد لقيادة إحياء سوق الاكتتابات العامة الأولية.

ومع ذلك، ثمّة آمال كبيرة هذا العام، خاصة في لندن، حيث تمتلك المملكة المتحدة مجموعة قوية من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، التي تتمتع بالكثير من الإمكانات. وتنتشر الشائعات، وكذلك التقارير التي أشارت إلى أن مجموعة العملات ((إيبري)) المدعومة من بنك ((سانتاندر))، تجري محادثات لإدراج أسهمها في لندن، بقيمة ملياري جنيه إسترليني.

إن نظيرتها الواضحة، هي شركة وايز، التي دخلت السوق من خلال إدراج مباشر في عام 2021، وتبلغ قيمتها اليوم 9.2 مليارات جنيه إسترليني، وتتداول بسعر يعادل 30 ضعف الأرباح المستقبلية، وستكون ثمّة حاجة إلى تقييم مماثل لكي تصل شركة إيبري غير المعروفة إلى قيمتها السوقية المفترضة، لكن نظرة السوق لمجموعات المدفوعات تحسنت في الآونة الأخيرة، مع انحسار المخاوف حيال تحويل الخدمات إلى سلعة.

وقال فهد كونوار المحلل في ريدبيرن أتلانتيك: ((المستثمرون اليوم أكثر استعداداً للمشاركة، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، ويبدو أن السوق قد تجاوزت نقطة انعطاف من أدنى مستوياتها الأخيرة)).

ومن ثم، هناك قائمة طويلة من المرشحين المحتملين، معظمهم من البنوك الجديدة، الرقمية، التي تتميز بأعداد عملاء سريعة النمو، لكن ربحيتها ضئيلة. ومع ذلك، فإن احتمالات نجاح الاكتتابات العامة هذا العام، أو حتى العام المقبل، تبدو ضئيلة، خذ على سبيل المثال ((مونزو))، أكبر شركة في المملكة المتحدة ضمن هذه المجموعة: فقد جمعت 340 مليون جنيه إسترليني فقط، من قيمة سوقية تبلغ 3.9 مليارات جنيه إسترليني، من مستثمرين من القطاع الخاص، ما يوحي برغبة محدودة في اختبار السوق العامة قريباً، ولسبب وجيه، بدأت مونزو للتو في تحقيق الربحية، وتتداول البنوك البريطانية المدرجة بمضاعفات ذات أرقام أحادية.

وينطبق المنطق نفسه على الحديث عن الاكتتاب العام الأولي حول البنوك الجديدة الأخرى، مثل ستارلينج، وزوبا، وأتوم، صاحبة الأعمال الصغيرة للغاية، والأرباح الهزيلة جداً، سيحتاج أول من يختبر شهية سوق المملكة المتحدة للتكنولوجيا المالية، إلى قصة مقنعة عن النمو المربح.

ويترك هذا مجالاً أمام مقدمي خدمات ((اشترِ الآن وادفع لاحقاً))، مثل زيلش وشركة كلارنا السويدية، بالإضافة إلى المتجر الشامل ((ريفولت))، وتشير صراعات الأخيرة مع الحسابات المتأخرة والحصول على ترخيص مصرفي في المملكة المتحدة طال انتظاره، إلى أن الأسواق العامة لا تزال بعيدة المنال.

ويبدو أن كلارنا عازمة على الإدراج في الولايات المتحدة، وربما تحتاج شركة زيلش، التي بلغت إيراداتها 30 مليون جنيه إسترليني فقط عند آخر تقرير لها، إلى أن تصبح أكبر حجماً أولاً.

ولا ينبغي للمصرفيين أن يصيبهم اليأس، فالحجم هو العنصر المفقود للعديد من شركات التكنولوجيا المالية التي تتجه نحو الاكتتاب العام، تبدو صفقات الدمج أكثر احتمالاً من الاكتتابات العامة، مثلما تشير الأمور.