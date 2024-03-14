سوق دبي يصعد للجلسة الثانية متجاوزاً 4259 نقطة

ارتفع سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، وصعد مؤشر السوق بنسبة 0.15 %، أو ما يعادل 6.5 نقاط، مسجلاً مستوى 4259.24 نقطة، ليربح السوق مكاسب جاوزت ملياري درهم، بدعم قطاعات الاتصالات والعقارات والمالية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 719.5 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 721.53 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((جي إف إتش المالية))، ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بنسبة 6 %، ليغلق عند مستوى 1.06 درهم، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق، بقيمة 88.9 مليون درهم، تلاه ((إعمار للتطوير)) بـ 63.1 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.4 %، عند مستوى 8.4 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم وطنية ((إنترناشيونال)) بنسبة 5.9 %، و((دبي الوطنية للتأمين)) بنسبة 4.25 %، و((تعاونية الاتحاد)) بنسبة 1.6 %، و((الإمارات دبي الوطني)) بنسبة 1.5 %.

صفقات

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك المشرق بقيمة 782.1 مليون درهم، موزعة على 3.9 ملايين سهم، وبسعر 200 درهم للسهم الواحد، كما شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على مجموعة ((جي إف إتش)) المالية، بقيمة 28.77 مليون درهم، على 30 مليون سهم، بسعر 0.959 درهم للسهم، وصفقة أخرى على السهم نفسه، بقيمة 22.5 مليون درهم، توزعت على 22.6 مليون سهم، وبسعر 0.995 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 28.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 132.2 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 103.3 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.16 %، إلى مستوى 9243.81 نقطة، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بأكثر من 202.14 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة))، جاذباً 87.85 مليون درهم، ثم ((أبوظبي الأول))، بسيولة 86.7 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم رأس الخيمة للأسمنت بنسبة 6.9 %، وجي إف إتش المالية بنسبة 5 %، وإيزي ليس بنسبة 4.7 %، وبالمز الرياضية بنسبة 4.7 %.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 10 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.580 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس، إلى 3.590 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و721.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.2 مليار درهم، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.18 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 423.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 24.5 ألف صفقة.