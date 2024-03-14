«هواوي» تطلق مسابقة لتطبيقات «واي فاي 7» بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات

أطلقت شركة هواوي، بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإمارات، مسابقتها للتطبيقات المبتكرة في تقنية ((واي فاي 7)). وتدعو المبادرة المشتركة ممارسي تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مشاركة أفكارهم المبتكرة واستكشاف أفضل السيناريوهات لتطبيق أحدث جيل من شبكة الواي فاي – ((واي فاي 7)).

وستسهم المسابقة في تسريع تبني شبكة ((واي فاي 7)) في منطقة الشرق الأوسط، إذ تدعو المسابقة العملاء والشركاء ومعاهد البحوث والجامعات والمحللين إلى استكشاف سيناريوهات تطبيق هذه التقنية وما تقدمه من قيم مجزية للشركات والمجتمعات على حدٍ سواء. وتهدف المسابقة إلى رفع مستويات الوعي بتقنية ((واي فاي 7)) واعتمادها في القطاع بسرعة، من خلال السعي إلى حفز الابتكارات في هذا المجال بصورة استباقية. وتماشياً مع السهولة التي تضفيها التقنيات الرقمية على حياة الإنسان، يمكن للمتسابقين مشاركة أفكارهم في المسابقة عبر إرسال عروض الفيديو.

وسيتم الاحتفاء بالفائزين كروّاد في هذه التقنية، وسيحصلون على جوائز وشهادات مرموقة من معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإمارات وهواوي، كما سيحظى الفائزون الثلاثة الأوائل بدعوة حصرية لحضور جولة كرنفال هواوي للتكنولوجيا في باكو بأذربيجان في مايو.

وقال الدكتور عيسى البستكي، الرئيس الفخري لقسم معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات – فرع الإمارات، رئيس جامعة دبي: ((نفخر في المعهد بتعاوننا مع هواوي للارتقاء بتقنية المعلومات والاتصالات كأساس لبناء عالم متصل، كما يسعدنا التعاون مع هواوي مرة أخرى في تنظيم مسابقة ((Imagine Wi-Fi 7))، والتي تهدف إلى إطلاق إمكانات الجيل التالي من تقنية الواي فاي. ونحن متحمسون للمساهمة في إطلاق إمكانيات ((واي فاي 7))، والتي تبشّر بعصر جديد في مجال الاتصال اللاسلكي في وقت يشهد طلباً غير مسبوق على التجارب الجديدة)).

وقال شونلي وانغ، نائب رئيس شركة هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: ((ممتنون للدعم الذي قدمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإمارات وجامعة دبي لبرنامج المسابقة)).