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714 شكوى عقارية استقبلتها «أراضي دبي» في فبراير

3/14/2024 12:15:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بإدارة الرقابة العقارية، 714 شكوى خلال فبراير الماضي، تم حلها ومعالجتها.

وأظهرت النشرة الرقابية الشهرية التي تصدرها الدائرة دورياً أنها وجهت 35 مخالفة بقيمة 1.75 مليون درهم خلال شهر فبراير الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات.

كما ألزمت الدائرة 271 منشأة عقارية بالامتثال للنظم والقوانين، وتلقت 401 بلاغ عن المكالمات غير المرغوب بها، واتخذت الإجراءات المتبعة بشأنها.

وأجرت إدارة الرقابة العقارية 59 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط ممارسة المهنة العقارية، وأصدرت 606 إنذارات لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.

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