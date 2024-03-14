قائد لواء إسرائيلي: نخوض قتالا غير مسبوق في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر قائد لواء الكوماندوز للاحتلال الإسرائيلي عومر كوهين، بأن قواته تخوض في خان يونس جنوبي غزة معارك لم تشهدها في أي مكان آخر بالقطاع.



وقال كوهين في تصريحات لصحيفة هآرتس "نحن في (مدينة) حمد منذ أسبوع ويومين، لقد خضنا هنا قتالا لم نشهده في أي مكان آخر في القطاع حتى الآن".



وأشار إلى أن "حماس لديها قدرات أكبر لإدارة القوات هنا، وهذا واضح في القتال الذي دار خلال الأيام القليلة الماضية".

