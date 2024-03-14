الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس
التاريخ
3/14/2024 12:06:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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