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الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

3/14/2024 12:06:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


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