Thursday, 14 March 2024 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

3/14/2024 12:06:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الخميس؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.


وتناقش لجنة السياحة والآثار النيابية، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، فيما تناقش اللجنة الإدارية قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.


وتجتمع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، لمناقشة الخدمات الإلكترونية والرقمية لشركة البريد الاردني.


MENAFN14032024000208011052ID1107975226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث