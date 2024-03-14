الأمانة: إتلاف 1600 لتر عصائر في وسط البلد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أتلفت كوادر الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى، أمس الأربعاء نحو ألف لتر من العصائر في كشك يقع آخر شارع قريش بوسط البلد.
وقالت الأمانة إنه تبين للكوادر الرقابية ان الكشك الذي يبيع العصائر للمستهلك يتم تزويده بها من مشغل محاذ، من خلال ماسورة تصل لموقع الكشك.
وأوضحت أن عملية الإتلاف شملت كذلك 600 لتر عصائر في المشغل لتصل كمية العصائر المتلفة إلى 1600 لتر.
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