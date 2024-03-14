الأمانة: إتلاف 1600 لتر عصائر في وسط البلد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أتلفت كوادر الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى، أمس الأربعاء نحو ألف لتر من العصائر في كشك يقع آخر شارع قريش بوسط البلد.



وقالت الأمانة إنه تبين للكوادر الرقابية ان الكشك الذي يبيع العصائر للمستهلك يتم تزويده بها من مشغل محاذ، من خلال ماسورة تصل لموقع الكشك.



وأوضحت أن عملية الإتلاف شملت كذلك 600 لتر عصائر في المشغل لتصل كمية العصائر المتلفة إلى 1600 لتر.

