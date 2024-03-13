إيطاليا: انخفاض معدل البطالة إلى 7ر7 بالمئة في 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 13 - 3 (كونا) -- أعلنت بيانات رسمية إيطالية اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد شاغلي الوظائف في عام 2023 بحوالي نصف مليون فرد مع انخفاض معدل البطالة السنوي الى 7ر7 بالمئة ليصل إلى مليون و947 ألف عاطل.
وذكر المعهد القومي للإحصاء (ايستات) في نشرة بيانات عن (العاملين والعاطلين عن العمل) أن متوسط عدد العاملين ارتفع خلال عام 2023 إلى 23 مليون و580 ألف وحدة مع استمرار زيادة عدد الوظائف المضافة بمقدار 491 ألف وحدة إضافية.
وأضاف المعهد أن هذه الزيادة في الوظائف الجديدة اختصت بشكل أساسي الموظفين بعقود عمل دائمة بنسبة 3ر3 بالمئة تعادل 509 آلاف وحدة وكذلك العاملين لحسابهم الخاص بنسبة 3ر1 بالمئة ما تعادل 65 ألف وحدة مقابل تناقص عدد الموظفين بعقود محددة المدة بنسبة 4ر2 بالمئة ما تعادل 73 ألف وحدة.
كما سجل المعهد ارتفاع معدل التشغيل لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة بمقدار 3ر1 نقطة مئوية لتصل الى 5ر61 بالمئة لهذه الشريحة العمرية. (النهاية)
م ن / ر س
MENAFN13032024000071011013ID1107975144
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.