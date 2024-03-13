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إيطاليا: انخفاض معدل البطالة إلى 7ر7 بالمئة في 2023

3/13/2024 11:34:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 13 - 3 (كونا) -- أعلنت بيانات رسمية إيطالية اليوم الأربعاء ارتفاع أعداد شاغلي الوظائف في عام 2023 بحوالي نصف مليون فرد مع انخفاض معدل البطالة السنوي الى 7ر7 بالمئة ليصل إلى مليون و947 ألف عاطل.
وذكر المعهد القومي للإحصاء (ايستات) في نشرة بيانات عن (العاملين والعاطلين عن العمل) أن متوسط عدد العاملين ارتفع خلال عام 2023 إلى 23 مليون و580 ألف وحدة مع استمرار زيادة عدد الوظائف المضافة بمقدار 491 ألف وحدة إضافية.
وأضاف المعهد أن هذه الزيادة في الوظائف الجديدة اختصت بشكل أساسي الموظفين بعقود عمل دائمة بنسبة 3ر3 بالمئة تعادل 509 آلاف وحدة وكذلك العاملين لحسابهم الخاص بنسبة 3ر1 بالمئة ما تعادل 65 ألف وحدة مقابل تناقص عدد الموظفين بعقود محددة المدة بنسبة 4ر2 بالمئة ما تعادل 73 ألف وحدة.
كما سجل المعهد ارتفاع معدل التشغيل لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة بمقدار 3ر1 نقطة مئوية لتصل الى 5ر61 بالمئة لهذه الشريحة العمرية. (النهاية)

م ن / ر س



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