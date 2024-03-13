النمسا تطرد دبلوماسيين روسيين بسبب مزاعم تجسس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 13 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الاربعاء اثنين من الدبلوماسيين الروس في النمسا شخصان غير مرغوب فيهما وأمرتهما بمغادرة البلاد خلال اسبوع وذلك بسبب قيامهما بتصرفات تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي بحسب الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان "ان الدبلوماسيين الروسيين قاما بتصرفات تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي" وتستخدم هذه الصيغة الدبلوماسية عادة عند مناقشة الانشطة الاستخباراتية.
ووفقا للبيان فإنه يتعين على الدبلوماسيين مغادرة الاراضي النمساوية بحلول 19 مارس الجاري على أبعد تقدير.
من جهتها ذكرت وكالة الصحافة النمساوية ان السلطات النمساوية ظلت حذرة في الماضي إلى حد ما بشأن طرد الدبلوماسيين الروس بسبب خشيتها من تبعات هذا الطرد على عمل الدبلوماسيين النمساويين في موسكو خاصة ان النمسا تعاني من قلة الدبلوماسيين والموظفين العاملين في سفارتها بالعاصمة الروسية.
واوضحت ان وزارة الخارجية الروسية ردت على الفور على قرار طرد دبلوماسييها من فيينا واعتبرته رد فعل غير مبرر ما يعني ان موسكو ستقوم بخطوة مماثلة على اساس المعاملة بالمثل.
وتمثل روسيا بعثتان دبلوماسيتان في فيينا الاولى مختصة بالعلاقات الثنائية مع النمسا بينما تختص الثانية بشؤون منظمات الامم المتحدة الموجودة في العاصمة النمساوية. (النهاية)
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