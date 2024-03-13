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النمسا تطرد دبلوماسيين روسيين بسبب مزاعم تجسس

3/13/2024 11:34:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 13 - 3 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الاربعاء اثنين من الدبلوماسيين الروس في النمسا شخصان غير مرغوب فيهما وأمرتهما بمغادرة البلاد خلال اسبوع وذلك بسبب قيامهما بتصرفات تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي بحسب الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان "ان الدبلوماسيين الروسيين قاما بتصرفات تتعارض مع وضعهما الدبلوماسي" وتستخدم هذه الصيغة الدبلوماسية عادة عند مناقشة الانشطة الاستخباراتية.
ووفقا للبيان فإنه يتعين على الدبلوماسيين مغادرة الاراضي النمساوية بحلول 19 مارس الجاري على أبعد تقدير.
من جهتها ذكرت وكالة الصحافة النمساوية ان السلطات النمساوية ظلت حذرة في الماضي إلى حد ما بشأن طرد الدبلوماسيين الروس بسبب خشيتها من تبعات هذا الطرد على عمل الدبلوماسيين النمساويين في موسكو خاصة ان النمسا تعاني من قلة الدبلوماسيين والموظفين العاملين في سفارتها بالعاصمة الروسية.
واوضحت ان وزارة الخارجية الروسية ردت على الفور على قرار طرد دبلوماسييها من فيينا واعتبرته رد فعل غير مبرر ما يعني ان موسكو ستقوم بخطوة مماثلة على اساس المعاملة بالمثل.
وتمثل روسيا بعثتان دبلوماسيتان في فيينا الاولى مختصة بالعلاقات الثنائية مع النمسا بينما تختص الثانية بشؤون منظمات الامم المتحدة الموجودة في العاصمة النمساوية. (النهاية)

ع م ق / ف ا س



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